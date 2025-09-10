BIST 10.586
DOLAR 41,27
EURO 48,31
ALTIN 4.830,49
HABER /  GÜNCEL

Mavi yelken balığını zıpkınla vuran şahsa para cezası uygulandı

Mavi yelken balığını zıpkınla vuran şahsa para cezası uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bodrum Limanı'nda vurulan yelken balığının su altı tüfeğinden kurtularak kaçtığını, ilgili şahsın avlanma aracına el konularak para cezası uygulandığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlığın NSosyal hesabından, sosyal medyaya yansıyan soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan balığının vurulduğu görüntülere ilişkin, şu açıklama yapıldı:

"Bodrum Limanı içerisinde, nadir görülen bir tür olan yelken balığının (Sailfish) amatör bir balıkçı tarafından su altı tüfeği ile vurulduğu görüntüler sosyal medyaya yansımıştır. Bakanlık ekiplerimizin Sahil Güvenlik Komutanlığımızla yaptığı koordineli çalışma neticesinde balığın su altı tüfeğinden kurtularak kaçtığı anlaşılmıştır. İlgili şahıs tespit edilerek, avlanma aracına el konulmuş ve şahsa para cezası uygulanmıştır."

ÖNCEKİ HABERLER
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasına girmesini "büyük bir endişe" ile izliyoruz
BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasına girmesini "büyük bir endişe" ile izliyoruz
Zelenski: Avrupa üzerinde etkili bir hava kalkanı oluşturmalıyız
Zelenski: Avrupa üzerinde etkili bir hava kalkanı oluşturmalıyız
İzmir’de CHP’li yöneticilere soruşturma! Meclis üyeliği vaadiyle...
İzmir’de CHP’li yöneticilere soruşturma! Meclis üyeliği vaadiyle...
Türkler, İsrail Savunma Bakanı Katz’ı görüntülü arayarak tehdit etti
Türkler, İsrail Savunma Bakanı Katz’ı görüntülü arayarak tehdit etti
Ali Koç: Yeni bir macera mı, tecrübe kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?
Ali Koç: Yeni bir macera mı, tecrübe kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?
Beşiktaş, Fransa'nın yıldızını gözüne kestirdi
Beşiktaş, Fransa'nın yıldızını gözüne kestirdi
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan İsrail çağrısı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan İsrail çağrısı
'Haftada 4 gün mesai' iddiası: DMM'den yalanlama geldi
'Haftada 4 gün mesai' iddiası: DMM'den yalanlama geldi
AK Parti’den İBB’nin zam teklifine tepki
AK Parti’den İBB’nin zam teklifine tepki
İsrail'in Yemen'deki Sana ve Cevf kentlerine düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 118'i yaralandı
İsrail'in Yemen'deki Sana ve Cevf kentlerine düzenlediği saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 118'i yaralandı
Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı
Kayseri’de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı