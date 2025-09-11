Resmi Gazete'de yayımlandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti

Bakan Fidan: Küresel adalet için ilk adım kendi coğrafyamızda atılmalı

BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasına girmesini "büyük bir endişe" ile izliyoruz

Ali Koç: Yeni bir macera mı, tecrübe kazanmış biri ile şampiyonluğa ilerlemek mi?