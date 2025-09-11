Resmi Gazete'de yayımlandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdürlüğü’nde önemli atamalar yapıldı; 37 ilin emniyet müdürü değişirken 22 ilin müdürü merkeze çekildi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı.
37 İLİN EMNİYET MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ
37 ilin emniyet genel müdürü değişirken, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 5 Daire Başkanı görevden alınarak İl Müdürlüklerine atandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Özel Harekat Başkanı Muğla İl Emniyet Müdürü olurken, TEM Daire Başkanı Kastamonu İl Emniyet Müdürü oldu.