Çikolata kistleri kadınlarda kısırlığa yol açabilir

Kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen halk arasında çikolata kisti olarak bilinen endometriozis, çoğu zaman yıllarca fark edilmeden ilerliyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Prof. Dr. Murat Ekin, bu hastalığın sadece şiddetli ağrıya değil, aynı zamanda kısırlığa da yol açabileceğine dikkat çekerek erken tanının önemine vurgu yaptı.

Çoğu kadının adını bile bilmediği bir hastalık olan endometriozis, halk arasında “çikolata kisti” olarak biliniyor. Bu yaygın rahatsızlık, kronik pelvik ağrıdan kısırlığa kadar pek çok ciddi soruna yol açıyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Murat Ekin, tanının yıllarca gecikebildiğini ve bu sürecin kadınların hayatını zorlaştırdığını söyledi. Prof. Dr. Ekin, hastalığın kronik ağrı, kısırlık ve yaşam kalitesinde düşüşe yol açabileceğini belirtti.

TANI ORTALAMA 25-35 YAŞ ARASINDA KONULUYOR

Çikolata kistinin, rahim iç tabakasındaki dokunun karın boşluğu ve pelvik organlara yerleşmesiyle geliştiğini belirterek Prof. Dr. Murat Ekin, “Endometriozis toplumda sık görülen bir hastalıktır ancak farkındalığı azdır. Kadınların yüzde 5 ile 10’unda, hamile kalamayan kadınların yüzde 5 ile 20’sinde ve kronik pelvik ağrı yaşayan kadınların yüzde 40ile 50’sinde rastlanır. Çoğunlukla 25 ile 35 yaş arasında tanı konulmaktadır” dedi.

TANIDA YILLARCA GECİKME YAŞANABİLİYOR

Endometriyozisin tanısının bazen yıllar sürebildiğini vurgulayan Prof. Ekin, “Tanıda gecikme 7 yıla kadar uzayabilmektedir. Özellikle rahmin kas tabakasına yayılan adenomyozisolgularında ağrının yanı sıra adet kanamalarında uzama ön plandadır. Cinsel ilişki sonrası ağrı, mesane ve bağırsak tutulumu sonucu idrarda veya dışkıda kanama da sık görülen bulgular arasında yer alır” diye konuştu.

KISIRLIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Çikolata kistinin kısırlığa yol açabileceğini belirten Prof. Ekin, “Çikolata Kisti, pelvikorganlarda yapışıklıklara sebep olur. Bu durum yumurtanın tüplere taşınmasını zorlaştırabilir. Çikolata kistleri de yumurta kalitesini ve sayısını azaltabilmektedir. Ayrıca bazı faktörler embriyo gelişimini ve tutunmasını engelleyebilir” dedi. Hastalığın kesin tanısının cerrahi ve patolojik inceleme ile konulabildiğini ifade eden Prof. Ekin, “Hastanın şikâyetleri, muayene bulguları, ultrasonografide tespit edilen çikolata kistleri veya vajendeki nodüller tanıda yol göstericidir. Gerekli durumlarda tanısal laparoskopi yapılabilir ve aynı seansta odaklar temizlenebilir” şeklinde konuştu.