Can Holding'e el konuldu Habertürk'ün sahibine gözaltı kararı

Habertürk, Show TV, Bloomberg gibi kanalları da bünyesinde bulunduran Can Holding'e el konuldu. Düzenlenen operasyonda “Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yer alıyor.

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 8 kişi için gözaltı kararı verildi. 

“Suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarından yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e ait Habertürk ve Show TV de dahil 121 şirkete el konuldu.

İş insanı Turgay Ciner, HaberTürk, Show TV ve Bloomberg HT'yi de bünyesinde bulunduran Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerin 2024 yılında Can Holding’e devretmişti. Bilgi Üniversitesi ve Doğa Koleji’nin yanı sıra Energy benzin istasyonları, Awox, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Mediza Hospital, Golden Hill Otelleri de şirketin bünyesinde bulunuyor.

