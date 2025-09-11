BIST 10.580
DOLAR 41,30
EURO 48,39
ALTIN 4.815,37
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!

2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesiyle birlikte başlayan transfer sürecinde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. Antalya'da iki ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Abone ol

Geçtiğimiz ay Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP’den AK Parti'ye geçmişti. Gazeteci Mahir Kılıç, Antalya'da 2 ilçe belediyesinin daha AK Parti'ye geçmesinin beklenildiğini duyurdu. 

KORKUTELİ VE ELMALI BELEDİYELERİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Kılıç, önümüzdeki dönemde AK Parti'ye geçmesi beklenen iki belediye olduğunu belirterek, Antalya’da Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmalarının beklenildiğini açıkladı. 

Gazeteci Sinan Burhan da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Burhan "Beykoz Belediye Başkanı Özlem Vural Gürzel, CHP’den istifa etti. AK Parti’ye geçecek. Gürzel, Başkan Vekili sıfatıyla görevine devam edebilir ve başkan hukukuna tabidir." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Emeklilik yaşı belli oldu! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'den tüm detaylar
Foto Galeri Emeklilik yaşı belli oldu! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'den tüm detaylar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti
Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti
Çikolata kistleri kadınlarda kısırlığa yol açabilir
Çikolata kistleri kadınlarda kısırlığa yol açabilir
Ankara'da deprem paniği! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Ankara'da deprem paniği! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Can Holding'e el konuldu Habertürk'ün sahibine gözaltı kararı
Can Holding'e el konuldu Habertürk'ün sahibine gözaltı kararı
Mars'ta keşfedildi NASA'dan tarihi açıklama
Mars'ta keşfedildi NASA'dan tarihi açıklama
Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki
Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki
Resmi Gazete'de yayımlandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti
Bakan Fidan: Küresel adalet için ilk adım kendi coğrafyamızda atılmalı
Bakan Fidan: Küresel adalet için ilk adım kendi coğrafyamızda atılmalı
O ülkeden dikkat çeken ilan! Türkçe bilen ajan...
O ülkeden dikkat çeken ilan! Türkçe bilen ajan...
Mavi yelken balığını zıpkınla vuran şahsa para cezası uygulandı
Mavi yelken balığını zıpkınla vuran şahsa para cezası uygulandı
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasına girmesini "büyük bir endişe" ile izliyoruz
BM: Rus İHA'larının Polonya hava sahasına girmesini "büyük bir endişe" ile izliyoruz