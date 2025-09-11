2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçmesiyle birlikte başlayan transfer sürecinde yeni gelişmeler yaşanması bekleniyor. Antalya'da iki ilçe belediye başkanının AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

Geçtiğimiz ay Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu CHP’den AK Parti'ye geçmişti. Gazeteci Mahir Kılıç, Antalya'da 2 ilçe belediyesinin daha AK Parti'ye geçmesinin beklenildiğini duyurdu.

KORKUTELİ VE ELMALI BELEDİYELERİ AK PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

Kılıç, önümüzdeki dönemde AK Parti'ye geçmesi beklenen iki belediye olduğunu belirterek, Antalya’da Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmalarının beklenildiğini açıkladı.