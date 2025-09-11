BIST 10.580
Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırıya dünyadan tepki gelmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde ülkeye tekrar saldırı düzenleyecekleri tehdidinde bulundu. Netanyahu ayrıca Hamas'ın 7 Ekim saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzetti.

İsrail Başbakanlık Ofisinin ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan video konuşmasında Netanyahu, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldıracakları tehdidini savurdu.

11 Eylül benzetmesi 

Katar ve Hamas yetkililerinin bulunduğu tüm ülkelere seslendiğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim 2023’teki sürpriz saldırısını 11 Eylül saldırılarına benzeterek Doha'ya düzenledikleri saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştı.

Katar'ın egemenliğini ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek gerçekleştirdikleri saldırı nedeniyle dünyanın dört bir tarafından İsrail'e yönelik kınamalara değinen Netanyahu, "Şimdi, dünyanın çeşitli ülkeleri İsrail'i kınıyor. Kendilerinden utanmalılar." dedi.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

