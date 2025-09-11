BIST 10.580
DOLAR 41,30
EURO 48,39
ALTIN 4.815,37
HABER /  GÜNCEL

Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuştu! Bugün açıklanacak...

Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuştu! Bugün açıklanacak...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak.

Abone ol

Piyasaların merakla beklediği politika faizi kararı bugün açıklanacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren, sadece mevduat değil, kredi, kredi kartı gibi faiz oranları üzerinde de etkili olan politika faizi düşen enflasyonla birlikte gerileme trendini sürdürmesi bekleniyor.

FAİZ İNDİRİMİ UYGULANACAK MI?

Reel ekonomide canlanmanın oluşması için faiz indirimlerinin gerekli olduğu gerçeği bir tarafta dururken diğer tarafta da enflasyonun kontrol altında tutulması için politika faizi bir enstrüman olarak kullanılıyor.

DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Merkez Bankası son faiz toplantısında politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmüştü. Yarın açıklanacak faiz kararı için de tahminler düşüş yönünde.

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!
2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!
Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti
Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti
Çikolata kistleri kadınlarda kısırlığa yol açabilir
Çikolata kistleri kadınlarda kısırlığa yol açabilir
Ankara'da deprem paniği! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Ankara'da deprem paniği! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Can Holding'e el konuldu Habertürk'ün sahibine gözaltı kararı
Can Holding'e el konuldu Habertürk'ün sahibine gözaltı kararı
Mars'ta keşfedildi NASA'dan tarihi açıklama
Mars'ta keşfedildi NASA'dan tarihi açıklama
Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki
Katar'dan Netanyahu'nun tekrar saldırı tehditlerine tepki
Resmi Gazete'de yayımlandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti
Resmi Gazete'de yayımlandı: 37 ilin emniyet müdürü değişti
Bakan Fidan: Küresel adalet için ilk adım kendi coğrafyamızda atılmalı
Bakan Fidan: Küresel adalet için ilk adım kendi coğrafyamızda atılmalı
O ülkeden dikkat çeken ilan! Türkçe bilen ajan...
O ülkeden dikkat çeken ilan! Türkçe bilen ajan...
Mavi yelken balığını zıpkınla vuran şahsa para cezası uygulandı
Mavi yelken balığını zıpkınla vuran şahsa para cezası uygulandı
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı
Trump destekçisi Charlie Kirk’e silahlı saldırı