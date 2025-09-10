Manifest grubundan ilk açıklama geldi! Savcılık soruşturma başlatmıştı
Son zamanlarda popüler olan Manifest grubu, sahne şovları ve kostümleriyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Küçükçiftlikpark'ta gerçekleştirdikleri +18 konser görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından haklarında savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı. Şarkı grubundan ilk açıklama geldi.
Son zamanların ismini en çok duyuran şarkı grubu Manifest, şarkıları ve danslarıyla özellikle genç kitlenin ilgini topladı. Kıyafetleri ve dansları hakkında eleştiri yağmuruna tutulan genç gruptan, soruşturma sonrası ilk açıklama geldi. İşte ayrıntılar...
6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta sahne alan Manifest grubu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, konser sırasında toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlarda bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca bu davranışların özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği değerlendirildi. Kültürel değerlerin zedelenmesine sebep olabilecek eylemler olarak nitelendirilen olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan grup üyeleri, ifadelerinin ardından yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlk açıklama geldi
Grup üyeleri, gelişmelerin ardından sosyal medya hesaplarından bir açıklama paylaştı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "6 Eylül'de İstanbul'da gerçekleşen 18 yaş sınırlı konserimizle ilgili açılan soruşturma kapsamında ifademizi verdik, şu an serbestiz. Sahnemizde gerçekleştirdiğimiz şovun tüm sorumluluğunu almakla birlikte, amacımızın kimseyi rahatsız etmek ya da hassasiyetlerini göz ardı etmek olmadığının bilinmesini isteriz.