Manifest grubundan ilk açıklama geldi! Savcılık soruşturma başlatmıştı

6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta sahne alan Manifest grubu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yapılan açıklamada, konser sırasında toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlarda bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca bu davranışların özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği değerlendirildi. Kültürel değerlerin zedelenmesine sebep olabilecek eylemler olarak nitelendirilen olay, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.