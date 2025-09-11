Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı

İstanbul’un içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü’nde Balaban kıyısında görülen yeşil tabaka ve köpük oluşumu tedirginliğe yol açtı. Dronla havadan da görüntülenen renk değişiminin kaynağı henüz bilinmezken, göl çevresinde yaşayanlar bunun yaz aylarında sıkça görüldüğünü belirtiyor. 23 yıldır bölgede bulunan Mustafa Taşdelen, "Köpürme de renk de bu mevsimde olur. Atık yok. Tedirgin olunacak bir durum değil" dedi.

Abone ol

İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü’nde gözlenen renk değişimi ve köpüklenme, çevre sakinlerinde endişe yarattı. Arnavutköy ilçesine bağlı Balaban Mahallesi kıyısında göze çarpan yeşil tabakalar ve sahilde biriken köpükler, gölde olağan dışı bir durum yaşandığı yönünde soru işaretlerine yol açtı. Görüntüler, dron kamerası ile havadan da kaydedildi.

Kıyı kesimlerinde belirginleşen yeşil renk değişimi ve köpük birikintileri, İstanbul’un ana su rezervlerinden birinde meydana gelmesi nedeniyle dikkatle izleniyor. Ancak şu ana dek olayın kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.