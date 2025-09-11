BIST 10.606
DOLAR 41,29
EURO 48,41
ALTIN 4.811,99
HABER /  GÜNCEL

Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı

Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı

İstanbul’un içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü’nde Balaban kıyısında görülen yeşil tabaka ve köpük oluşumu tedirginliğe yol açtı. Dronla havadan da görüntülenen renk değişiminin kaynağı henüz bilinmezken, göl çevresinde yaşayanlar bunun yaz aylarında sıkça görüldüğünü belirtiyor. 23 yıldır bölgede bulunan Mustafa Taşdelen, "Köpürme de renk de bu mevsimde olur. Atık yok. Tedirgin olunacak bir durum değil" dedi.

Abone ol

İstanbul’un önemli içme suyu kaynaklarından Terkos Gölü’nde gözlenen renk değişimi ve köpüklenme, çevre sakinlerinde endişe yarattı. Arnavutköy ilçesine bağlı Balaban Mahallesi kıyısında göze çarpan yeşil tabakalar ve sahilde biriken köpükler, gölde olağan dışı bir durum yaşandığı yönünde soru işaretlerine yol açtı. Görüntüler, dron kamerası ile havadan da kaydedildi.

Kıyı kesimlerinde belirginleşen yeşil renk değişimi ve köpük birikintileri, İstanbul’un ana su rezervlerinden birinde meydana gelmesi nedeniyle dikkatle izleniyor. Ancak şu ana dek olayın kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
Tat Gıda 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı
Tat Gıda 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı
Paşabahçe Mağazaları Tersane İstanbul'da "Pop- Up" mağaza açtı
Paşabahçe Mağazaları Tersane İstanbul'da "Pop- Up" mağaza açtı
Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi
Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi
AYM'den Murat Çalık kararı!
AYM'den Murat Çalık kararı!
Togg bayi modeline geçiyor uygun fiyatlı model için tarih öne çekildi
Togg bayi modeline geçiyor uygun fiyatlı model için tarih öne çekildi
Manifest grubu hakkında yeni karar! Erişim engeli getirildi
Manifest grubu hakkında yeni karar! Erişim engeli getirildi
Emlak vergisine yeni düzenleme geliyor! Hükümetten açıklama geldi
Emlak vergisine yeni düzenleme geliyor! Hükümetten açıklama geldi
Necati Arabacı'ya gözaltı şoku! Restoranda yemek yerken polis baskını
Necati Arabacı'ya gözaltı şoku! Restoranda yemek yerken polis baskını
Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuştu! Bugün açıklanacak...
Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuştu! Bugün açıklanacak...
2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!
2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!
Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti
Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti