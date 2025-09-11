BIST 10.580
DOLAR 41,30
EURO 48,39
ALTIN 4.815,37
HABER /  EKONOMİ

Paşabahçe Mağazaları Tersane İstanbul'da "Pop- Up" mağaza açtı

Paşabahçe Mağazaları Tersane İstanbul'da "Pop- Up" mağaza açtı

Haliç kıyısında yer alan mağaza, İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusundan ilhamla hazırlanan tasarımları yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturuyor.

Abone ol

Paşabahçe Mağazaları, yeni 'Pop-Up' mağazasını Tersane İstanbul'da hizmete açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Haliç kıyısında yer alan mağaza, İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusundan ilhamla hazırlanan tasarımları yerli ve yabancı ziyaretçilerle buluşturuyor. Yeni mağazada, özellikle 'İstanbul'dan' koleksiyonunun öne çıkan parçaları sunuluyor.

Pop-up mağaza, uluslararası ve yerli moda ile yaşam stili markalarına ev sahipliği yapan Tersane İstanbul'da, dekoratif ve hediyelik ürün arayan ziyaretçilere haftanın her günü kapılarını açıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi
Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi
AYM'den Murat Çalık kararı!
AYM'den Murat Çalık kararı!
Togg bayi modeline geçiyor uygun fiyatlı model için tarih öne çekildi
Togg bayi modeline geçiyor uygun fiyatlı model için tarih öne çekildi
Manifest grubu hakkında yeni karar! Erişim engeli getirildi
Manifest grubu hakkında yeni karar! Erişim engeli getirildi
Emlak vergisine yeni düzenleme geliyor! Hükümetten açıklama geldi
Emlak vergisine yeni düzenleme geliyor! Hükümetten açıklama geldi
Necati Arabacı'ya gözaltı şoku! Restoranda yemek yerken polis baskını
Necati Arabacı'ya gözaltı şoku! Restoranda yemek yerken polis baskını
Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuştu! Bugün açıklanacak...
Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuştu! Bugün açıklanacak...
2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!
2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!
Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti
Netanyahu'dan gerilimi artıracak sözler! Açık açık tehdit etti
Çikolata kistleri kadınlarda kısırlığa yol açabilir
Çikolata kistleri kadınlarda kısırlığa yol açabilir
Ankara'da deprem paniği! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Ankara'da deprem paniği! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Can Holding'e el konuldu Habertürk'ün sahibine gözaltı kararı
Can Holding'e el konuldu Habertürk'ün sahibine gözaltı kararı