Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi

Turkcell, TIME dergisinin araştırma şirketi Statista ile 50 ülkede 200 bin kişiyle görüşerek hazırladığı "Dünyanın En İyi Şirketleri 2025" listesine girmeye hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, insan odaklı kurum kültürüyle global çapta bir başarıya imza attı.

Turkcell, 50 ülkeyi kapsayan ve çalışan memnuniyeti, gelir artışı ile çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) verilerine göre hazırlanan 1000 şirketlik listede, Türkiye'de ilk 3'te yer alırken, telekomünikasyon sektöründe birinci oldu.

Aynı zamanda Turkcell, dünya telekom şirketleri sıralamasında da adını ilk 5'e yazdırdı. Turkcell, geçen yıl da Forbes tarafından, 50 ülkede 300 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde yer almıştı.

Şirket, tüm İK yaklaşımını insanı merkeze alarak şekillendirirken, çalışanlarına hayatlarının her alanında iyi gelecek bir deneyim sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışanlarının işini kolaylaştıran, gelişimlerini destekleyen, aynı zamanda yaşam kalitelerini artıran sistem kurmayı hedefleyen Turkcell, yan haklarıyla çalışanlarının yanında oluyor. ​​​​​​​

"İnsan odaklı, kapsayıcı ve yenilikçi bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, dünyanın en iyi ilk 5 telekom şirketi arasında yer almaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Turkcell olarak en değerli sermayelerinin çalışanları olduğuna inandıklarını aktaran Koç, şunları kaydetti:

"İnsan odaklı, kapsayıcı ve yenilikçi bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyonun böylesi prestijli organizasyonlar tarafından ödüllendirilmesi bizi hem çok sevindiriyor hem de motive ediyor. Çalışan memnuniyetinin yanı sıra sosyal fayda çalışmalarımızın da dikkate alındığı 'Dünyanın En İyi Şirketleri' listesinde ülkemizin en iyisi olmak bizim için büyük mutluluk. Hedefimiz, hissedarlarımıza, müşterilerimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın bilinciyle Turkcell markasını çok daha ileriye taşımak. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."