BIST 10.706
DOLAR 41,29
EURO 48,38
ALTIN 4.807,84
HABER /  GÜNCEL

SGK’sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor!

SGK’sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor!

Türkiye’nin 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklandı. Programda, çalışma hayatına yön verecek ve çalışanları yakından ilgilendirecek birçok yeni düzenleme yer alıyor.

Abone ol

Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki ekonomik adımlarını şekillendirecek Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Program, büyümeden enflasyona, istihdamdan eğitime kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler içeriyor. Özellikle iş dünyası ve insan kaynakları alanına yönelik adımlar dikkat çekiyor.

OVP kapsamında, esnek ve yeni nesil çalışma modelleri mevzuata dâhil edilecek. İş gücü piyasasının ihtiyaçları gözetilerek çalışanların iş-yaşam dengesi korunacak. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan desteklere erişim daha kolay hale getirilecek. Eğitim ve istihdamda zorluk yaşayan gençler için özel İşgücü Uyum Programı uygulanacak.

ÜNİVERSİTE VE EĞİTİM DÜZENLEMELERİ

Meslek yüksekokulları başta olmak üzere üniversite kontenjanları, özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek. Mesleki ve teknik eğitim programları iş dünyasıyla iş birliği içinde güncellenecek, staj ve işbaşı eğitimleri yaygınlaştırılacak. Ayrıca Ulusal Yeterlilik Sistemi ile eğitim-istihdam politikaları daha güçlü bir şekilde bütünleştirilecek.

GENÇ YAŞTA İŞGÜCÜNE KATILIM

Atıl işgücünün azaltılması için erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü destekleyen projeler hayata geçirilecek. Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim süresince mesleki eğitim merkezlerinde beceri kazanmasına yönelik programlar hazırlanacak.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ ADIM

Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülerek tamamlayıcı emeklilik devreye alınacak.

Kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerinden yararlanılacak. SGK, risk odaklı denetimlerle hem kayıt dışı çalışmayı hem de kayıt dışı ücret ödemelerini daha etkin şekilde takip edecek.

SGK PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ DÜZEN

Sosyal güvenlik sisteminde, bireylerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Fiili ve yasal kapsam dışında kalan grupların sisteme dahil edilmesiyle birlikte yeni nesil esnek çalışma biçimleri desteklenecek.

SGK prim borçlarının tahsilat süreçleri daha etkin hale getirilecek.

SGK
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı
TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı
TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Eski belediye başkanı hakkında flaş karar
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Eski belediye başkanı hakkında flaş karar
Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!
Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!
Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı
Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı
GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
Tat Gıda 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı
Tat Gıda 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı
Paşabahçe Mağazaları Tersane İstanbul'da "Pop- Up" mağaza açtı
Paşabahçe Mağazaları Tersane İstanbul'da "Pop- Up" mağaza açtı
Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi
Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi
AYM'den Murat Çalık kararı!
AYM'den Murat Çalık kararı!
Togg bayi modeline geçiyor uygun fiyatlı model için tarih öne çekildi
Togg bayi modeline geçiyor uygun fiyatlı model için tarih öne çekildi