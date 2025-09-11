SGK’sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor!

Türkiye’nin 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklandı. Programda, çalışma hayatına yön verecek ve çalışanları yakından ilgilendirecek birçok yeni düzenleme yer alıyor.

Türkiye’nin önümüzdeki dönemdeki ekonomik adımlarını şekillendirecek Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Program, büyümeden enflasyona, istihdamdan eğitime kadar birçok başlıkta yeni düzenlemeler içeriyor. Özellikle iş dünyası ve insan kaynakları alanına yönelik adımlar dikkat çekiyor.

OVP kapsamında, esnek ve yeni nesil çalışma modelleri mevzuata dâhil edilecek. İş gücü piyasasının ihtiyaçları gözetilerek çalışanların iş-yaşam dengesi korunacak. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan sağlanan desteklere erişim daha kolay hale getirilecek. Eğitim ve istihdamda zorluk yaşayan gençler için özel İşgücü Uyum Programı uygulanacak.

ÜNİVERSİTE VE EĞİTİM DÜZENLEMELERİ

Meslek yüksekokulları başta olmak üzere üniversite kontenjanları, özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenecek. Mesleki ve teknik eğitim programları iş dünyasıyla iş birliği içinde güncellenecek, staj ve işbaşı eğitimleri yaygınlaştırılacak. Ayrıca Ulusal Yeterlilik Sistemi ile eğitim-istihdam politikaları daha güçlü bir şekilde bütünleştirilecek.

GENÇ YAŞTA İŞGÜCÜNE KATILIM

Atıl işgücünün azaltılması için erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü destekleyen projeler hayata geçirilecek. Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim süresince mesleki eğitim merkezlerinde beceri kazanmasına yönelik programlar hazırlanacak.

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ ADIM

Otomatik Katılım Sistemi (OKS), işveren katkısıyla ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürülerek tamamlayıcı emeklilik devreye alınacak.

Kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için yapay zekâ ve büyük veri teknolojilerinden yararlanılacak. SGK, risk odaklı denetimlerle hem kayıt dışı çalışmayı hem de kayıt dışı ücret ödemelerini daha etkin şekilde takip edecek.

SGK PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ DÜZEN

Sosyal güvenlik sisteminde, bireylerin daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek düzenlemeler yapılacak. Fiili ve yasal kapsam dışında kalan grupların sisteme dahil edilmesiyle birlikte yeni nesil esnek çalışma biçimleri desteklenecek.

SGK prim borçlarının tahsilat süreçleri daha etkin hale getirilecek.