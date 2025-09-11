BIST 10.606
DOLAR 41,29
EURO 48,41
ALTIN 4.811,99
HABER /  SPOR

Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!

Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, konuşma yaptığı esnada birden yere düştü. Adımını yanlış yere atan Koç, düşmenin etkisiyle afalladı. Olay anında orada olanlar panik yaptı, kaldırmaya çalıştı. İşte o görüntüler...

Abone ol

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçimli genel kurul öncesi seçim çalışmaları kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma gerçekleştirdiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

Koç konuşmasının bir bölümünde, konuşma yaptığı platformun en uç kısmına kadar gelince bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Talihsiz kaza sonrası salonda bulunan üyeler büyük bir korku yaşarken Koç, hemen ayağa kalkarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar...

Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu! - Resim: 0

Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu! - Resim: 1

Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu! - Resim: 2

Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu! - Resim: 3

ÖNCEKİ HABERLER
Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı
Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı
GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
Tat Gıda 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı
Tat Gıda 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı
Paşabahçe Mağazaları Tersane İstanbul'da "Pop- Up" mağaza açtı
Paşabahçe Mağazaları Tersane İstanbul'da "Pop- Up" mağaza açtı
Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi
Turkcell 'Dünyanın En İyi Şirketleri 2025' listesine girdi
AYM'den Murat Çalık kararı!
AYM'den Murat Çalık kararı!
Togg bayi modeline geçiyor uygun fiyatlı model için tarih öne çekildi
Togg bayi modeline geçiyor uygun fiyatlı model için tarih öne çekildi
Manifest grubu hakkında yeni karar! Erişim engeli getirildi
Manifest grubu hakkında yeni karar! Erişim engeli getirildi
Emlak vergisine yeni düzenleme geliyor! Hükümetten açıklama geldi
Emlak vergisine yeni düzenleme geliyor! Hükümetten açıklama geldi
Necati Arabacı'ya gözaltı şoku! Restoranda yemek yerken polis baskını
Necati Arabacı'ya gözaltı şoku! Restoranda yemek yerken polis baskını
Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuştu! Bugün açıklanacak...
Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutulmuştu! Bugün açıklanacak...
2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!
2 CHP'li belediye Ak Parti'ye geçecek iddiası!