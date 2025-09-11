Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, konuşma yaptığı esnada birden yere düştü. Adımını yanlış yere atan Koç, düşmenin etkisiyle afalladı. Olay anında orada olanlar panik yaptı, kaldırmaya çalıştı. İşte o görüntüler...

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yaklaşan seçimli genel kurul öncesi seçim çalışmaları kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği'nde konuşma gerçekleştirdiği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

Koç konuşmasının bir bölümünde, konuşma yaptığı platformun en uç kısmına kadar gelince bir anda dengesini kaybederek yere düştü.

Talihsiz kaza sonrası salonda bulunan üyeler büyük bir korku yaşarken Koç, hemen ayağa kalkarak konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

İşte o anlar...