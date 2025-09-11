MHP lideri Bahçeli: Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açıktır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hareket edilen günlerin her türlü provokasyona açık olduğuna dikkati çekti. Bahçeli "Her düzeyde uyanık olmak, tedbir ve temkin içinde hareket edip dahili ve harici husumet salvolarına siyasi, hukuki ve milli direniş göstermek kaçınılmaz zorunluluktur." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "son günlerde devamlı gündemde tutulan çocuk suçlular" kapsamında yazılı bir açıklama yayımladı.

Son günlerde "çocuk tetikçi, çocuk katil, çocuk suçlu, çocuk terörist" gibi rahatsız edici tanım ve tasvirlere olağan dışı şekilde temas ve tesadüf edildiğini belirten Bahçeli, "Meselenin can sıkan bir diğer püf noktası çocukla suçun devamlı yana yana getirilerek sistemli ve şiddetli propaganda taktiklerinin kesintisiz devreye sokulmasıdır. Bu durum esasen müstakbelin beşeri varlığını bilinçli veya bilinçsiz olarak karalamak, bu çerçevede muhtemel özgüven kayıplarını maskeli kavramlarla temin etmektir." görüşünü aktardı.

Devlet Bahçeli, çocuk demenin gerçek ve geniş manasıyla masumiyet demek olduğunu vurgulayarak, yürürlükteki kanun hükümlerinin henüz reşit olmayan, filli ehliyetlerini kullanmaktan hukuken muaf bulunan çocuklarla ilgili düzenlemeleri ayrıntılı şekilde ihtiva ettiğini bildirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle devam etti:

"Dar ölçekte çocukları suça, suç işlemeye teşvik eden sosyal, ekonomik, psikolojik, hatta maddi temelli hayatın gölgesi altında tıpkı kar gibi eriyen manevi ve moral değerlerdeki endişe veren aşınmanın objektif şekilde analiz ve araştırmasının yapılması aciliyet kesbeden sıcak bir gündem konusudur. Özellikle bilinmelidir ki çocuklar geleceğimizdir ve geleceğimizden taviz veremeyeceğimiz gibi tasarruf yapmaya hakkımız da yoktur.

Bir çocuğun katil ve teröriste dönüşmesine çanak tutan, bununla birlikte eline silah tutuşturulan kirli ortamın inşasına davetiye çıkaran çok değişkenli süreçlerin kombine ve kompleksiz mücadele stratejisiyle ele alınması mecburiyet ötesi bir ihtiyaçtır."

En başta anne ve babalar olmak suretiyle, çocukların yetişmesinde, içinde yaşadığı topluma yararlı, aynı zamanda temiz ahlaklı ve iyi insan olma gayesinin tesisine kadar sorumluluk zincirinde bulunan herkesin, ülkeyi meşgul eden müessif gelişmeler hakkında dikkatle ve dürüstçe kafa yorması gerektiğini ifade eden Bahçeli, taşkın ve tarifsiz heyecanlardan mütevellit şuursuz münasebetlerin, sevgi ve saygıdan, milli ve manevi değerlerden mahrumiyet çekilmesine neden olan ailevi ve çevresel zafiyetlerin, çocukları yalnızlığa ve yozlaşmaya sürükleyeceğinin tartışmasız olduğunu vurguladı.

Bahçeli, "Çocukların istismarı vahim ve yakın bir tehdit olarak karşımızdadır. İç ve dış ihanet bloğu kuvvet toplamak amacıyla uyguladığı geniş cephe stratejisine kullanıma ve kumanda edilmeye müsait çocukları bulup istismar aparatı olarak dahil etmektedir. Organize suç örgütlerinin, sokak çetelerinin, yabancı istihbarat mekanizmalarının telkin, tezgah ve tuzaklarına kapılan çocukların ölümcül bir silaha dönüştüğü muhakkaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Milletimiz derinden kaygılı ve yaralıdır"

Devlet Bahçeli, toplumsal şiddet sarmalındaki korku uyandıran artışla eş zamanlı olarak, sokakların terörize edilmesine yönelik kimi çevrelerin yoğunlaşan istek ve iştahının çocukluk çağının hassasiyet ve kırılganlığını fırsat gördüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İzmir Balçova'da bir polis karakoluna uzun namlulu silahla saldıran, bu nedenle iradesi, istikbali ve iffeti ele geçirilmiş 16 yaşındaki bir terörist, ayrıca Ankara Pursaklar'da yaşı henüz 15 olan bir şahsın eften püften bir meseleden dolayı işlediği cinayet esasen herkesi ve hepimizi alarma geçirmelidir. Çocuktan katil olmayacağı gibi, katil veya teröristin çocuk olarak tavzih ve tevili ise çetin bir yanlıştır. Suç işleyenlerin, bunu azmettirenlerin, ihmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Milletimiz olan bitenlerden dolayı derinden kaygılı ve yaralıdır.

Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde emin ve cesur adımlarla ilerleyiş kaydederken milli huzur ve asayiş ortamında gedik açmayı planlayan, bu kapsamda yumuşak karın arayan iç ve dış husumet odaklarına hangi sebepten olursa olsun taşeronluk yapan hiç kimseye tahammül gösterilmemelidir."

Tedbir ve temkin içinde hareket edip...

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hareket edilen günlerin her türlü provokasyona açık olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Sivil itaatsizlik çağrısı yapan, yabancı medya organlarına utanmadan Türkiye aleyhine hayatı durdurma beyanatı veren, kaybettiği siyasi itibar ve ahlakı sokakların karanlığında arayan kriz ve kaos meraklıları bu provokasyon ikliminin arayış ve arzusundadır. İçinden geçilen şu günlerde her düzeyde uyanık olmak, tedbir ve temkin içinde hareket edip dahili ve harici husumet salvolarına siyasi, hukuki ve milli direniş göstermek kaçınılmaz zorunluluktur." ifadesini kullandı.

"Çocuk olsa bile müsamaha gösterilmeyecektir"

Devlet Bahçeli, sosyal medya başta olmak üzere Türkiye düşmanlarının farklı mecralara sızarak devşirdiği ya da devşirmek için el attığı suçlularla mücadelenin kıran kırana sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.

Türk milletinin hiçbir ferdinin, düşman safına giremeyeceğini, girene de şayet çocuk olsa bile müsamaha gösterilmeyeceğini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adına suç sarmalı denilen, gittikçe derinleşen suçlar ve artan suçlular, ihtiyaç duyduğumuz yüksek standartlı insan profilinin eğitimini, uğraşlarını, mesailerini yavaşlatıyorsa, engelliyorsa veya ortadan kaldırıyorsa elbette fertlere yönelik yalnızca kriminal bir saldırıdan söz edilemeyecektir. Bu durumda Türk milletinin bugünü ve geleceğine yönelik büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız demektir.

İnsanımızın, çocuklarımızın, ailenin ahlaken ve hukuken korunması için, eğitim kurumlarımızın milli ahlakı nesillere kazandırma çabaları, sosyal hizmet ve güvenlik kurumlarımızın himaye ve şefkate yönelik icraatları, din işlerinden sorumlu birimlerimizin sorunun (sözde) inanç alanını ikame etme gayretleri, her seviyedeki yöneticilerimizin imdat bekleyenlere yönelik maddi yardımları ve manevi destekleri her türlü övgüye layıktır."

Giderek yaygınlaşan şiddet sorununa yönelik, "dört ayaklı çözüm boyutu" olduğunu aktaran Bahçeli, şu görüşleri paylaştı:

"Bunlardan birincisi, suçluyu caydıracak, suçu ve suçluyu ortaya koyacak çalışkan ve fedakar kolluk boyutu, ikincisi, işlenen suçları değerlendirip muhataplarını hak ettikleri cezalara çarptıracak olan adalet boyutu, üçüncüsü, suç işledikleri kesinleşmiş olanların cezalarını terbiye olduklarından mutmain oluncaya kadar toplumdan tecrit edilecekleri infaz boyutu ve nihayet, suçu tanımlayan, suç, kabahat veya kusurun sınırlarını, hangi suça hangi cezaların nasıl verileceğini belirleyen yasama boyutudur. Çok yönlü, birbiriyle bütünleşik olan güvenlik, huzur ve adaletin sağlanmasında kolluğun, adalet makamlarının ve infaz kurumlarının görevlerini özveriyle yaptıklarından şüphe duyulmamalıdır. Sayıları artan ve türleri çeşitlenen suç ve suçlulukla mücadelede, bütün mesailerini insanımızın güvenlik ve esenliğini sağlamak üzerine harcayan her insanımıza, bilhassa Adalet ve İçişleri Bakanlığı personeline müteşekkir olmak lazımdır."

"Kapsamlı bir hukuki düzenlemeyi acilen öneriyoruz"

Devlet Bahçeli, suçlularla mücadele kapsamında görev alanların, devletin kendilerine verdiği yetki, sorumluluk ve yükümlülükleri özveriyle, bir milli vazife sayarak ifa ettiklerinin yalın bir gerçek olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Eğer kolluğumuzun canı pahasına evlerden, yollardan, hücrelerden birer birer topladıkları eşkıya ve caniler adliye koridorlarında bir vesileyle serbest bırakılacaksa, bunu, 'masumiyet karinesi, 'delil yetersizliği', 'şahit eksikliği', 'kanunlardaki boşluk', 'adli kontrol şartı' gibi gerekçelerle açıklamak doğal olarak mümkün olmayacaktır. Üstelik tekrar yakaladığımızı, bir kez daha salacak, bunu on kere, onbeş kere, yirmibeş kere tekrarlayacaksak; durum son derece kuşku uyandırıcı hal almaya başlayacaktır. Bu çerçevede bahsettiğimiz konu hakkında kapsamlı bir hukuki düzenlemeyi acilen öneriyoruz.

Önleyici kolluk ve caydırıcı adalet felsefesinin tam işler hale gelmesi, av silahları dahil, yasa dışı ve yasal silah tanımı, kullanımı, taşınması, teminiyle ilgili süreçlerin iyice netleştirilip sınırlandırılması, internet mecrasında, görsel medya, yazılı medya ve sosyal medya sahalarında suç ve suçluyu özendiren, kışkırtan, tahrik ve motive eden bütün fiil veya provokatif söz, eylem ve düşüncelerin tanım, tasnif ve tespitinin yapılması, çocukların suça sürüklenmesini önlemek maksadıyla soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamalarıyla ilgili yeni yasal tedbirlerin alınması, 15-18 yaş grubundaki çocuklar için öngörülen ceza indirimlerinin yeni baştan değerlendirilmesi, çocukları suç işlemeye yönlendiren sokak çeteleriyle amansız mücadelenin biteviye sürdürülmesi, suçluların suç delilleriyle birlikte ele geçirilmesi, adil, hakkaniyete bağlı, vicdanları kanatmayacak yargılamaların hukukun temel ilkelerine müzahir ölçüde süratle tamamlanması, kamuoyuna yerleşen 'cezasızlık algısının' bütünüyle kaldırılması, yapanın yanına kar kalacağına dair yerleşmiş kanaatlerin mutlaka yıkılması, devletin adalet dağıtmadığına ilişkin ezberlerin yayılmasıyla yasadışı bireysel hak arama yollarına başvurulmasının engellenmesi, önerimizin ana başlıklarıdır."

"Derhal sorgulamak gerekmekte"

Milleti ve devleti buhrana sürüklemek, geleceğe ipotek koymak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) en mahrem alanlara kadar nasıl sirayet ettiğinin bilindiğine dikkati çeken Bahçeli, "Bu itibarla suç, suçlu, suçluluk ve cezalandırma karmaşasını kaos üretmek maksadıyla istismar eden 'yeni bir paralel yapının' milli bünyemize sızmış olup olmadığını derhal sorgulamak gerekmektedir. Bunun yanında istihbarat saldırısıyla birlikte çok boyutlu psikolojik harekat kapsamında olup olmadığımız mutlaka değerlendirilmelidir." dedi.

Devlet Bahçeli, gelinen bu aşamada ahlaksızlığın, suçluluğun, hıyanetin, vicdansızlığın, namussuzluğun artışını, insanları bir arada tutan değerlere musallat olan vaki tehditleri hukuken, sosyal, psikolojik, sosyolojik, ahlaki reformlarla etkisiz hale getirmenin, tarihe ve millete karşı kaçınılmayacak görev olduğuna işaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, şunları dile getirdi:

"On, yirmi, otuz suç kaydı olan mücrim ve müptezel zihniyetlerin ortalarda at koşturamayacağı, bu kategoride yer alanların hapisteyken aldığı izinle yarım kalan cinayetleri tamamlayamayacağı, attığı kurşun sıyırdığı için katil olmaktan kurtulup haftada bir imza ile gezemeyeceği, her gün bir yere saldırıp, kolluk güçlerinin sorumluluk sahasının hitamında çıktığı mahkemeden elin kolunu sallayarak gidemeyeceği, ayrılmak istedi diye karısını, ayağında elektronik kelepçe ile gelerek öldüremeyeceği, öldüresiye dövüp kaçamayacağı, masumların korkularından evlerde saklanmayacağı, serserilerin sokaklarda fütursuzca gezemeyeceği, kimsenin ava gitmediği yerde, binlerce pompalı av tüfeğinin nasıl temin edildiğinin, hangi izinle taşındığının, neden ulu orta patlatıldığının yeniden ele alınacağı bir hukuk düzeni mutlaka kurulmalıdır.

Düşman, nasıl toprağımıza ve varlığımıza göz dikeni tanımlıyorsa, canice ve canavar hislerle suç işleyenlerin, terörizmin ve dış düşmanların tetikçisi olanların milli kültürümüze, milli seciyemize, milli varlığımıza saldıranların iç düşman kümesinde toplanacakları unutulmamalıdır."

Kadınların, kız çocuklarının cinayetlerinin yanında İstanbul'da Ahmet Minguzzi, Mersin'de Hira Aygar, Balıkesir'de Ata Emre Akman, Ankara'da Hakan Çakır ve Fatih Acacı isimli çocukların sönen ve söndürülen hayatlarına yenilerinin eklenmemesi için seferberlik ruhuyla harekete geçmenin herkesin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Yeni yüzyılın umutlarını ve istikbalimizin güvencelerini riske atamayız. Gelecek nesillerimizin çaresizliğine ve korkuyla ihata edilmiş bir hayata sıkışıp kalmalarına göz yumamayız, asla da yummayacağız." açıklamasını yaptı.