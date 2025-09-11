BIST 10.706
DOLAR 41,29
EURO 48,38
ALTIN 4.807,84
HABER /  MAGAZİN

Yıllardır maruz kalıyordu! Ece Seçkin'i tehdit eden şahıs serbest kalınca bakın ne yapmış

Yıllardır maruz kalıyordu! Ece Seçkin'i tehdit eden şahıs serbest kalınca bakın ne yapmış

Ece Seçkin'i ve eşini yıllardır taciz eden takıntılı hayran A.U.S., gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı. İtiraz üzerine dosya üst mahkemeye taşındı. Seçkin, "Kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakılan şahıs aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya üst mahkemeye sevk edildi" diyerek son durumu takipçileriyle paylaştı.

Abone ol

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yıllardır kendisini ve yakın çevresini taciz eden takıntılı hayranı A.U.S.'nin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Seçkin, şizofreni hastası olduğunu söylediği şahsın son olarak eşi Çağrı Terlemez'i ölümle tehdit ettiğini açıklamış, şahsın defalarca uzaklaştırma kararına rağmen İstanbul'a gelerek kendilerini takip ettiğini duyurmuştu.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST KALDI

Çiftin şikâyeti üzerine Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan A.U.S., emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık, "tehdit" ve "ısrarlı takip" suçlarından tutuklama talep etse de nöbetçi sulh ceza hâkimliği şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Yıllardır maruz kalıyordu! Ece Seçkin'i tehdit eden şahıs serbest kalınca bakın ne yapmış - Resim: 0

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz ederek, A.U.S.'nin serbest kalmasının hem Seçkin ve ailesi, hem de toplum için risk taşıdığını belirtti. Dosya, yeniden değerlendirilmek üzere üst mahkemeye sevk edildi.

Yıllardır maruz kalıyordu! Ece Seçkin'i tehdit eden şahıs serbest kalınca bakın ne yapmış - Resim: 1

"ÜST MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ"

Yaşananların ardından Ece Seçkin sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı, "Kolluğun ve sayın savcının her türlü desteğine rağmen kanun tıkanıklığı nedeniyle serbest bırakılan şahıs aynı dakika içinde eşime tekrar küfür yazdığı için dosya bir üst mahkemeye sevk edildi."

ÖNCEKİ HABERLER
Henüz 3,5 yaşında! Çığlıkları sokağı inletti bunu ona yapan...
Henüz 3,5 yaşında! Çığlıkları sokağı inletti bunu ona yapan...
Can Holding'in ortağı Tekfen'den KAP'a açıklama
Can Holding'in ortağı Tekfen'den KAP'a açıklama
YÖK'ten kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama
YÖK'ten kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama
SGK’sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor!
SGK’sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor!
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı
TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı
TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Eski belediye başkanı hakkında flaş karar
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Eski belediye başkanı hakkında flaş karar
Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!
Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!
Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı
Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı
GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
GSB KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrenci bekliyordu
Tat Gıda 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı
Tat Gıda 2025'in ilk yarısını 93,4 milyon lira esas faaliyet karı ile tamamladı