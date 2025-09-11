BIST 10.720
DOLAR 41,29
EURO 48,38
ALTIN 4.808,83
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

MEB'den TMSF'nin kayyum olarak atandığı Doğa Kolejine ilişkin açıklama

MEB'den TMSF'nin kayyum olarak atandığı Doğa Kolejine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Doğa Koleji'nde eğitim öğretim süreçlerinin kesintisiz devam edeceğini, öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durumun olmadığını bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki "Doğa Koleji" özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."

ÖNCEKİ HABERLER
MEB duyurdu! Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
MEB duyurdu! Ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu
Yıllardır maruz kalıyordu! Ece Seçkin'i tehdit eden şahıs serbest kalınca bakın ne yapmış
Yıllardır maruz kalıyordu! Ece Seçkin'i tehdit eden şahıs serbest kalınca bakın ne yapmış
Henüz 3,5 yaşında! Çığlıkları sokağı inletti bunu ona yapan...
Henüz 3,5 yaşında! Çığlıkları sokağı inletti bunu ona yapan...
Can Holding'in ortağı Tekfen'den KAP'a açıklama
Can Holding'in ortağı Tekfen'den KAP'a açıklama
YÖK'ten kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama
YÖK'ten kayyım atanan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama
SGK’sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor!
SGK’sız çalışanlar ve prim borçları olanları yakından ilgilendiriyor!
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı
Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül: Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı
TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı
TMSF, Can Holding'e bağlı 121 şirkete kayyum olarak atandı
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Mesut Yar Habertürk'e el konulduğunu canlı yayında böyle öğrendi! Şerefim üzerine...
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Eski belediye başkanı hakkında flaş karar
Havalimanında gözaltına alınmıştı! Eski belediye başkanı hakkında flaş karar
Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!
Ali Koç konuşma yaparken dengesini kaybetti yere düştü, o anlar korkuttu!
Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı
Terkos Gölü’nde yeşil tabaka ve köpük tedirginlik yarattı