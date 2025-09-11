MEB'den TMSF'nin kayyum olarak atandığı Doğa Kolejine ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı Doğa Koleji'nde eğitim öğretim süreçlerinin kesintisiz devam edeceğini, öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durumun olmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamındaki "Doğa Koleji" özel öğretim kurumlarının basın ve kamuoyuna yansıyan haberlerine yönelik açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adı geçen soruşturma kapsamında yer alan 'Doğa Koleji' özel okullarında eğitim öğretim süreçleri aksamadan kesintisiz devam edecektir. Öğrenci, öğretmen ve veliler için endişeye mahal bir durum söz konusu değildir. Süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup gerekli durumlarda kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir."