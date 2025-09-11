BIST 10.706
Eğlence mekanını kan gölüne çevirdi! Eski sevgilisini katleden şahıs intihar etti...

İzmir'in Urla ilçesinde 34 yaşındaki R.H. bir eğlence mekanında eski sevgilisini tabancayla katledip 2 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheli saklandığı adreste intihar etti.

İzmir'in Urla ilçesinde eğlence mekanında eski sevgilisi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MEKANDA TARTIŞMA ÇIKTI

Yeni Mahalle Dere Sokak'taki eğlence mekanında dün akşam R.G. (34) ile eski sevgilisi Selin Angun (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KADIN İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya dönüşen olayda, R.G. tabancayla Angun'a ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Angun ile mekandaki Ü.A. (23) ve D.T. (27) yaralandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selin Angun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI ADRESTE ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından kaçan zanlı, ilçede saklandığı adreste ölü olarak bulundu.

Zanlının intihar ettiği değerlendiriliyor.

