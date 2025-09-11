BIST 10.553
HABER /  DÜNYA

Almanya'da anket sonuçlarıyla ortaya çıktı Alman pilotlar uçuşlarda uyuyor

Almanya'da anket sonuçlarıyla ortaya çıktı Alman pilotlar uçuşlarda uyuyor

Alman pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC) tarafından yapılan anket, ülkedeki ticari hava yolu pilotlarının kokpitte uyuklamasının artık yaygın bir gerçeklik olduğunu ortaya koydu.

VC, 900'den fazla pilotun katılımıyla yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, katılımcıların yüzde 93'ü son aylarda uçuş sırasında kestirdiğini ifade etti.

Vereinigung Cockpit Başkan Yardımcısı Katharina Dieseldorff, ankete ilişkin değerlendirmesinde, "Kısa bir kestirme, Alman kokpitlerinde uzun zamandır norm haline gelmiştir. Başlangıçta kısa süreli bir dinlenme önlemi olarak yapılırken, artık yapısal baskıya karşı kalıcı bir çözüm haline geldi." ifadesini kullandı.

Pilotların, aşırı yorgun olmalarına rağmen sıkı programlar, personel eksikliği ve artan operasyonel baskı altında görevlerini yerine getirdiklerini söylediklerini belirten Dieseldorff, pilotlar için durumun özellikle yaz aylarında daha da zorlaştığını ifade etti.

