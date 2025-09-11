BIST 10.553
Konya'da kahreden kaza anne öldü engelli kızı yaralandı

Konya'da tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti, engelli kızı yaralandı.

N.O. idaresindeki 34 TL 5196 plakalı tır, Karaman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife B. (67) ile tekerlekli sandalyedeki engelli kızı D.B'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şerife B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı D.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şerife B'nin cansız bedeni incelemenin ardından morga kaldırıldı. Tır sürücüsü N.O. gözaltına alındı.

