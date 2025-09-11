BIST 10.543
Son 4 yılın zirvesinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tavan yaptı...

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Eylül ile biten haftada 263 bine yükselerek Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

BİNLERCE KİŞİ BAŞVURDU

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 27 bin kişi artarak 263 bine ulaştı.

Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkan işsizlik maaşı başvuru sayısına dair piyasa beklentisi, 235 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 237 binden 236 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 9 bin 750 artarak 240 bin 500'e yükseldi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 30 Ağustos ile biten haftada değişim göstermeyerek 1 milyon 939 bin oldu.

