Galatasaray'a 2010'lu transfer: Anlaşma sağlandı!

Galatasaray'a 2010'lu transfer: Anlaşma sağlandı!

Galatasaray, 2010 doğumlu 15 yaşındaki santrfor Nurullah Talha Yel'i kadrosuna kattı. Genç oyuncunun ismi son zamanlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılıyordu. Yel, perşembe günü İstanbul'a gelip resmi imzayı atacak.

Galatasaray durmuyor, bu sefer de geleceğe yatırım yapıyor. 15 yaşındaki golcüyle anlaştı.

Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi için transferlerini noktalayan Galatasaray, şimdi de geleceğe yönelik önemli bir transfere imza atıyor. Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Galatasaray, 1. Lig ekibi Manisa FK'da forma giyen Nurullah Talha Yel'i kadrosuna kattı. 15 yaşındaki golcü futbolcu, perşembe günü İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atacak.

Genç yaşına rağmen fiziği ve uzun boyuyla dikkat çeken Nurullah Talha Yel, Türkiye U16 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

