Nilperi Şahinkaya'nın intihar haberine dair ilk açıklama eski sevgilisinden geldi!

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde kanser tedavisi gören annesi Meltem Vural'ı kaybetti. Annesinin acısıyla sarsılan başarılı oyuncu, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımla sevenlerini korkuttu. Olayın ardından ilk açıklama eski sevgilisi Emre Yusufi'den geldi.

Ekranların sevilen oyuncusu Nilperi Şahinkaya, kanserle mücadele eden annesi Meltem Vural'ı geçtiğimiz günlerde kaybetmişti. Annesinin acı kaybından sonra kendine gelmekte zorlanan ünlü oyuncu, dün gece yarısı sosyal medya hesabından öyle bir şey paylaştı ki, sevenlerinin aklına 'intihar edecek' düşüncesini getirdi. Yaşanan bu korkutucu olayın ardından ilk açıklama oyuncu Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi'den geldi.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde annesi Meltem Vural'ı kanser nedeniyle kaybetmenin derin acısını yaşamıştı. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Canımız annemiz Meltem Vural'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenazesi 01.09.2025 Pazartesi günü öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm sevenlerine ve dostlarına duyurulur" sözleriyle kaybını duyurmuştu.

''Annemsiz yapamıyorum, beni affedin''

30 Ağustos'ta annesini kaybeden Şahinkaya, bu süreçte zor günler geçiriyor. Sosyal medya hesabında sık sık annesine duyduğu özlemi dile getiren oyuncu, gece yarısı yaptığı son paylaşımıyla sevenlerini korkuttu. Annesiyle birlikte bir fotoğrafını yayımlayan Şahinkaya, gönderisine "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin" notunu düştü. Ancak paylaşımını kısa süre içinde sildi.

Söz konusu paylaşımın ardından saatlerce kendisine ulaşılamayan ünlü oyuncunun, aldığı ilaçlar nedeniyle evinde baygınlık geçirdiği iddiaları gündeme geldi. Bu gelişme, Nilperi Şahinkaya'nın sevenleri arasında endişeye yol açtı.

Yaşananların ardından TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının iddiasına göre oyuncunun sakinleştirici ilaç aldığı ve sağlık durumunun şu an iyi olduğu belirtildi.

Eski sevgilisinden açıklama

Canından endişe ettiren paylaşım sonrası gözler ünlü oyuncunun yakınlarına çevrildi. Nilperi Şahinkaya'nın eski sevgilisi Emre Yusufi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerini kullanarak sevenlerin yüreğine su serpti.