Sakarya'da kavga! Ateşe verilen 4 ev kullanılamaz halde

Sakarya'nın Erenler ilçesinde husumetliler arasında çıkan kavgada ateşe verilen 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Küpçüler Mahallesi Küpçüler Caddesi'nde husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

EV ATEŞE VERİLDİ

Kavganın ardından taraflara ait bazı evler ateşe verildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evleri yanan tarafların tartışmaya devam etmesi üzerine bölgeye takviye olarak çevik kuvvet ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, evleri ateşe verdiği iddia edilen M.G. ve S.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

