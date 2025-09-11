BIST 10.389
Van'da şiddetli sağanak etkili oldu...

Van'da şiddetli sağanak etkili oldu...

Van'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kent merkezinde aniden bastıran yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Vatandaşlar da yağıştan korunmak için iş yerlerinde ve saçakların altında bekledi, bazıları da su biriken yolda duvardan atlayarak ilerledi.

Kara yolları ve belediye ekipleri, su birikintisinin olduğu yollarda çalışma yürüttü, polisler de trafiğin aksamaması için kavşaklarda önlem aldı.

Bazı esnafın iş yerlerinin önünde biriken suyu tahliye ettiği kentte yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

