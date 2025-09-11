BIST 10.389
HABER /  DÜNYA

Meksika'da korkunç patlama! Patlayan tanker sebebiyle 3 kişi öldü, 70'in üzerinde yaralı var

Meksika'da yanıcı madde taşıyan bir tankerin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, başkent Meksiko'nun İztapalapa bölgesinde seyir halindeyken devrilen tanker, bir süre sonra patladı.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Patlamada 3 kişi yaşamını yitirdi, 19'u ağır 70 kişi yaralandı.

Patlamanın etkisiyle yaklaşık 30 araç alev aldı ve bölgeyi yoğun duman kapladı.

Patlamanın ardından itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri bölgeye sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

