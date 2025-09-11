Gürsel Tekin ateş püskürdü: Ölmez sağ kalırsam...

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici yönetici olarak atanan Gürsel Tekin, kendisi ve yakın çevresine yönelik tehditlere sert tepki göstererek, “Biz kayyum değiliz, baba ocağımızı korumaya geldik” dedi. Tekin, bazı siyasetçi ve gazetecileri de hedef alarak ağır eleştirilerde bulundu ve elindeki belgelerle görevlendirmesinin meşru olduğunu vurguladı.

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından geçici heyet olarak atanan Gürsel Tekin, mahalle baskısı ve çeşitli tehdit iddialarının “tarihimizde görülmemiş boyutta” olduğunu söyledi. Tekin, kendisi, arkadaşları, aileleri ve çocukları üzerinden ileri düzey denebilecek tehditler aldıklarını belirterek, “Biz kayyum değiliz; baba ocağımızı korumaya geldik” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici yönetici olarak atanan Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada kendisine ve yakın çevresine yönelik hakaret ve tehditlere sert tepki gösterdi. “Burada herkesi uyarıyorum. Ölmezsem, sağ kalırsam aileme, çocuklarıma, arkadaşlarıma ve onların ailelerine hakaret eden, tehditler edenlere pabuç bırakan Gürsel Tekin, babasının yatmış olduğu mezara girsin” ifadelerini kullandı.

Tekin, bazı siyasetçi ve gazetecilere de yüklenerek, “Siz gazeteci diye geziyorsunuz, siz siyasetçi diye geziyorsunuz. Utanmaz, arlanmaz adamlarsınız. İnsan arar, sorar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, iddialarını destekleyen belgelerin bulunduğunu dile getirerek, “Biz kayyum falan değiliz. (elindeki belgeyi göstererek) Burada açık belge var bak; çağrı heyeti. ” şeklinde konuştu.