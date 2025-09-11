BIST 10.383
DOLAR 41,29
EURO 48,58
ALTIN 4.829,87
HABER /  GÜNCEL

Gürsel Tekin ateş püskürdü: Ölmez sağ kalırsam...

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici yönetici olarak atanan Gürsel Tekin, kendisi ve yakın çevresine yönelik tehditlere sert tepki göstererek, “Biz kayyum değiliz, baba ocağımızı korumaya geldik” dedi. Tekin, bazı siyasetçi ve gazetecileri de hedef alarak ağır eleştirilerde bulundu ve elindeki belgelerle görevlendirmesinin meşru olduğunu vurguladı.

Abone ol

CHP İstanbul İl Yönetimi’ne İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından geçici heyet olarak atanan Gürsel Tekin, mahalle baskısı ve çeşitli tehdit iddialarının “tarihimizde görülmemiş boyutta” olduğunu söyledi. Tekin, kendisi, arkadaşları, aileleri ve çocukları üzerinden ileri düzey denebilecek tehditler aldıklarını belirterek, “Biz kayyum değiliz; baba ocağımızı korumaya geldik” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici yönetici olarak atanan Gürsel Tekin, yaptığı açıklamada kendisine ve yakın çevresine yönelik hakaret ve tehditlere sert tepki gösterdi. “Burada herkesi uyarıyorum. Ölmezsem, sağ kalırsam aileme, çocuklarıma, arkadaşlarıma ve onların ailelerine hakaret eden, tehditler edenlere pabuç bırakan Gürsel Tekin, babasının yatmış olduğu mezara girsin” ifadelerini kullandı.

Tekin, bazı siyasetçi ve gazetecilere de yüklenerek, “Siz gazeteci diye geziyorsunuz, siz siyasetçi diye geziyorsunuz. Utanmaz, arlanmaz adamlarsınız. İnsan arar, sorar” ifadelerini kullandı. Ayrıca, iddialarını destekleyen belgelerin bulunduğunu dile getirerek, “Biz kayyum falan değiliz. (elindeki belgeyi göstererek) Burada açık belge var bak; çağrı heyeti. ” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Avrupa'da Eurovision resti! Üç ülke katillere yer yok dedi "İsrail katılırsa çekiliriz!"
Avrupa'da Eurovision resti! Üç ülke katillere yer yok dedi "İsrail katılırsa çekiliriz!"
Dişlerini kürdanla temizleyenlerin vay haline: Hiç de masum değil...
Dişlerini kürdanla temizleyenlerin vay haline: Hiç de masum değil...
Denizli'de orman yangını çıktı!
Denizli'de orman yangını çıktı!
Van'da şiddetli sağanak etkili oldu...
Van'da şiddetli sağanak etkili oldu...
Meksika'da korkunç patlama! Patlayan tanker sebebiyle 3 kişi öldü, 70'in üzerinde yaralı var
Meksika'da korkunç patlama! Patlayan tanker sebebiyle 3 kişi öldü, 70'in üzerinde yaralı var
Nilperi Şahinkaya'nın intihar haberine dair ilk açıklama eski sevgilisinden geldi!
Nilperi Şahinkaya'nın intihar haberine dair ilk açıklama eski sevgilisinden geldi!
Sakarya'da kavga! Ateşe verilen 4 ev kullanılamaz halde
Sakarya'da kavga! Ateşe verilen 4 ev kullanılamaz halde
Galatasaray'a 2010'lu transfer: Anlaşma sağlandı!
Galatasaray'a 2010'lu transfer: Anlaşma sağlandı!
Elon Musk Charlie Kirk cinayeti sonrası gelen paylaşımlara ateş püskürdü
Elon Musk Charlie Kirk cinayeti sonrası gelen paylaşımlara ateş püskürdü
Son 4 yılın zirvesinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tavan yaptı...
Son 4 yılın zirvesinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tavan yaptı...
Edirne'de abisiyle tartıştı çılgına döndü evi yaktı ailesini bıçakladı
Edirne'de abisiyle tartıştı çılgına döndü evi yaktı ailesini bıçakladı
İzmir'de polis merkezine saldırı olayında yeni detaylar!
İzmir'de polis merkezine saldırı olayında yeni detaylar!