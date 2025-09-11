Avrupa'da Eurovision resti! Üç ülke katillere yer yok dedi "İsrail katılırsa çekiliriz!"

İrlanda, İspanya ve Slovenya, İsrail'in Eurovision 2026'ya katılma olasılığına karşı muhalefetlerini artırdı ve bu durum, şarkı yarışmasından üst düzey isimlerin çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

İrlanda kamu yayıncısı RTE, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na İrlanda'nın katılmayacağını bildirdi.

İRLANDA BASININDAN FLAŞ EUROVİSİON AÇIKLAMASI: ONLAR VARSA BİZ YOKUZ!

RTE'den yapılan açıklamada, temmuzdaki Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail'in Eurovision'a katılımıyla ilgili endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Avrupa Yayın Birliği'nin başlattığı istişare ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatmasından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, "İsrail'in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda'nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını, nihai kararı EBU'nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz." denildi.

Gazze'deki can kayıpları karşısında İrlanda'nın yarışmaya katılmasının "vicdansızca" olacağı vurgulanan açıklamada, "RTE, Gazze'de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

İSPANYA DA RESTİ ÇEKMİŞTİ

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun Pazartesi günü, İsrail'in programdan çıkarılmaması halinde ülkesinin yarışmadan çekilebileceğini açıklamıştı.

La Hora de La 1 programında konuşan Urtasun, nihai kararın kamu yayıncısı RTVE'ye ait olduğunu, ancak İsrail'in katılımı halinde radikal önlemlerin alınmasının gerekebileceğini söyledi.

SLOVENYA: İSRAİL'İN KATILIMI DEVAM EDERSE İRLANDA 2026 EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI'NA KATILMAYACAK

Cuma günü, Slovenya'nın kamu yayın kuruluşu RTV Slovenija, İsrail'in gelecek yıl geri dönmesine izin verilirse ülkenin Eurovision 2026'ya katılmayacağını duyurdu. Filistin ile dayanışma eylemi olarak çerçevelenen bu karar, ilk olarak Temmuz ayında Avrupa Yayın Birliği Genel Kurulu'nda dile getirilen bir tutumu yansıtıyor.

Avrupa Yayın Birliği, yayıncıların katılımlarını onaylamaları için son tarihi aralık ortasına kadar uzattı ve İsrail'in uygunluğuna ilişkin oylamayı 4-5 Aralık tarihlerinde Cenevre'de yapacağı bir sonraki toplantıda yapması bekleniyor.