BIST 10.389
DOLAR 41,29
EURO 48,59
ALTIN 4.820,48
HABER /  DÜNYA

Avrupa'da Eurovision resti! Üç ülke katillere yer yok dedi "İsrail katılırsa çekiliriz!"

Avrupa'da Eurovision resti! Üç ülke katillere yer yok dedi "İsrail katılırsa çekiliriz!"

İrlanda, İspanya ve Slovenya, İsrail'in Eurovision 2026'ya katılma olasılığına karşı muhalefetlerini artırdı ve bu durum, şarkı yarışmasından üst düzey isimlerin çekilmesi ihtimalini gündeme getirdi.

Abone ol

İrlanda kamu yayıncısı RTE, İsrail'in katılımına izin verildiği takdirde 2026 yılı Eurovision Şarkı Yarışması'na İrlanda'nın katılmayacağını bildirdi.

İRLANDA BASININDAN FLAŞ EUROVİSİON AÇIKLAMASI: ONLAR VARSA BİZ YOKUZ!

RTE'den yapılan açıklamada, temmuzdaki Avrupa Yayın Birliği (EBU) genel kurulunda birçok üyenin İsrail'in Eurovision'a katılımıyla ilgili endişelerini dile getirdiği belirtildi.

Avrupa Yayın Birliği'nin başlattığı istişare ve ceza almadan yarışmadan çekilme süresini uzatmasından duyulan memnuniyetin ifade edildiği açıklamada, "İsrail'in katılmaya devam etmesi halinde İrlanda'nın 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını, nihai kararı EBU'nun kararının ardından vereceğimizi açıklıyoruz." denildi.

Gazze'deki can kayıpları karşısında İrlanda'nın yarışmaya katılmasının "vicdansızca" olacağı vurgulanan açıklamada, "RTE, Gazze'de gazetecilerin hedef alınıp öldürülmesinden, yabancı gazetecilerin bölgeye girişine izin verilmemesinden ve kalan esirlerin yaşadığı durumdan endişe duymaktadır." ifadesi kullanıldı.

İSPANYA DA RESTİ ÇEKMİŞTİ

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun Pazartesi günü, İsrail'in programdan çıkarılmaması halinde ülkesinin yarışmadan çekilebileceğini açıklamıştı.

La Hora de La 1 programında konuşan Urtasun, nihai kararın kamu yayıncısı RTVE'ye ait olduğunu, ancak İsrail'in katılımı halinde radikal önlemlerin alınmasının gerekebileceğini söyledi.

SLOVENYA: İSRAİL'İN KATILIMI DEVAM EDERSE İRLANDA 2026 EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI'NA KATILMAYACAK

Cuma günü, Slovenya'nın kamu yayın kuruluşu RTV Slovenija, İsrail'in gelecek yıl geri dönmesine izin verilirse ülkenin Eurovision 2026'ya katılmayacağını duyurdu. Filistin ile dayanışma eylemi olarak çerçevelenen bu karar, ilk olarak Temmuz ayında Avrupa Yayın Birliği Genel Kurulu'nda dile getirilen bir tutumu yansıtıyor.

Avrupa Yayın Birliği, yayıncıların katılımlarını onaylamaları için son tarihi aralık ortasına kadar uzattı ve İsrail'in uygunluğuna ilişkin oylamayı 4-5 Aralık tarihlerinde Cenevre'de yapacağı bir sonraki toplantıda yapması bekleniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Dişlerini kürdanla temizleyenlerin vay haline: Hiç de masum değil...
Dişlerini kürdanla temizleyenlerin vay haline: Hiç de masum değil...
Denizli'de orman yangını çıktı!
Denizli'de orman yangını çıktı!
Van'da şiddetli sağanak etkili oldu...
Van'da şiddetli sağanak etkili oldu...
Meksika'da korkunç patlama! Patlayan tanker sebebiyle 3 kişi öldü, 70'in üzerinde yaralı var
Meksika'da korkunç patlama! Patlayan tanker sebebiyle 3 kişi öldü, 70'in üzerinde yaralı var
Nilperi Şahinkaya'nın intihar haberine dair ilk açıklama eski sevgilisinden geldi!
Nilperi Şahinkaya'nın intihar haberine dair ilk açıklama eski sevgilisinden geldi!
Sakarya'da kavga! Ateşe verilen 4 ev kullanılamaz halde
Sakarya'da kavga! Ateşe verilen 4 ev kullanılamaz halde
Galatasaray'a 2010'lu transfer: Anlaşma sağlandı!
Galatasaray'a 2010'lu transfer: Anlaşma sağlandı!
Elon Musk Charlie Kirk cinayeti sonrası gelen paylaşımlara ateş püskürdü
Elon Musk Charlie Kirk cinayeti sonrası gelen paylaşımlara ateş püskürdü
Son 4 yılın zirvesinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tavan yaptı...
Son 4 yılın zirvesinde! ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tavan yaptı...
Edirne'de abisiyle tartıştı çılgına döndü evi yaktı ailesini bıçakladı
Edirne'de abisiyle tartıştı çılgına döndü evi yaktı ailesini bıçakladı
İzmir'de polis merkezine saldırı olayında yeni detaylar!
İzmir'de polis merkezine saldırı olayında yeni detaylar!
İki belediye AK Parti'ye katıldı rozetleri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İki belediye AK Parti'ye katıldı rozetleri bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı