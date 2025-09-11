BIST 10.383
Türkiye’nin Avrupa anahtarı: Erdoğan ile Özel’in buluşma noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özgür Özel’in Avrupa Birliği vurguları dikkat çekti. Ali Kılıç’ın yazısına göre, iki lider farklı siyasi çizgilerden gelseler de Türkiye’nin Avrupa için stratejik bir zorunluluk haline geldiği noktasında ortaklaşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği’nin içine düştüğü ekonomik ve siyasi çıkmazlardan Türkiye’nin çıkarabileceğini söyledi. Erdoğan’a göre Türkiye, Avrupa’nın geleceğinde “tamamlayıcı değil belirleyici” rol oynayabilecek bir aktör.

Özgür Özel: “AB sürecini ışık hızıyla başlatacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de AB üyeliğini stratejik hedef olarak tanımlıyor. Özel, iktidara gelmeleri halinde Avrupa Birliği sürecini hızla başlatacaklarını belirterek, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti ilkeleriyle entegrasyonu önemsediğini ifade ediyor.

Avrupa için Türkiye bir zorunluluk

Ali Kılıç’ın değerlendirmesine göre, Avrupa’nın yaşlanan nüfusu, enerji bağımlılığı ve güvenlik sorunları karşısında Türkiye artık “alternatif” değil “zorunluluk” haline geldi. Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç nüfusu ve savunma sanayii kapasitesi Avrupa’nın geleceği açısından kritik.

AB’nin Türkiye’ye dair en büyük açmazı demokratik standartlar ve kimlik temelli endişeler. Ancak Kılıç’a göre stratejik ihtiyaçlar Brüksel’i Türkiye ile daha güçlü bir ortaklık kurmaya zorlayabilir.

Ortak Payda: Avrupa Perspektifi

Erdoğan ile Özel’in farklı söylemleri, Türkiye’nin Avrupa ile kuracağı bağın öneminde birleşiyor. Ali Kılıç’a göre bu durum, Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.

