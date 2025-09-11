BIST 10.383
Ordu’da tarım aracı dehşeti: 1 ölü 1 yaralı

Ordu’nun Korgan ilçesinde “patpat” olarak bilinen tarım aracının şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybederken, bir kişi de ağır yaralandı.

Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Uğur Kuzu'nun kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Aracın bulunduğu alana ulaşan ekipler, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Mustafa Durak ise Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

