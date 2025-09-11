BIST 10.383
Endonezya'da sel ve heyelan felaketi: 20 ölü, 6 kayıp

Endonezya’da sel ve heyelan felaketi: 20 ölü, 6 kayıp

Endonezya’nın Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde günlerdir süren şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 20 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Endonezya'nın Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani sel ve heyelanlarda 20 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Ülkede 8 Eylül'de başlayan şiddetli yağışlar, Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde sel ve heyelanlara neden oldu.

Sel ve heyelanlarda 20 kişi öldü, 6 kişi kayboldu.

Yetkililer, sel sularının çekilmesinin ardından ekiplerin afetlerde kaybolduğu belirtilen 6 kişi için nehirlerde ve köylerdeki enkazda arama kurtarma çalışmalarına başladığını belirtti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Abdul Muhari, yağışların ardından taşan nehirlerin Bali'de 9 şehir ve ilçeyi vurduğunu, nehir sularının yükselmesiyle en az 120 mahallenin sular altında kaldığını ve birçok bölgede heyelan meydana geldiğini ifade etti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Başkanı Suharyanto da düzenlediği basın toplantısında, Bali'de sel tehlikesinin sona erdiğini belirtti.

Seller nedeniyle adada yüzlerce dükkan ve evin sular altında kaldığını söyleyen Suharyanto, 600'e yakın kurtarma görevlisi, polis ve askerin, sel sularına kapılanları bulmak üzere başlatılan arama kurtarma çalışmalarında görevlendirildiğini kaydetti.

