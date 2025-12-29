BIST 11.151
DOLAR 42,93
EURO 50,58
ALTIN 5.977,45
HABER /  GÜNCEL

AFAD'dan kar yağışı sebebiyle yapılan çalışmalara dair açıklama

AFAD'dan kar yağışı sebebiyle yapılan çalışmalara dair açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yoğun kar yağışının etkili olduğu illerdeki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Abone ol

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) NSosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu illerde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında gerekli çalışmaların yürütüldüğü, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'nde kurumlar arası koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

"VATANDAŞLARIMIZIN OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARINI HATIRLATIYORUZ"

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu/Gerede-Karabük-Çankırı/Çerkeş yollarında, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü aktarılan açıklamada, yolda kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay ekiplerince gerekli desteklerin sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"AFAD tarafından 178 personel ve 47 araç, Türk Kızılay tarafından ise 16 personel ve 4 araç, Bolu-Gerede, Karabük ve Çankırı-Çerkeş'te sahada görev yapmaktadır. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza 782 kumanya ve 600 battaniye yardımı yapılmıştır. Vatandaşlarımızın, başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yerde kar örtüsü olan yüksek ve eğimli alanlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir."
Paylaşımda, ekiplerin sahadaki çalışmalarına ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den tarihi dev satış! 2.6 milyar avroluk sözleşme imzalandı...
Türkiye'den tarihi dev satış! 2.6 milyar avroluk sözleşme imzalandı...
Donald Trump: Türkiye çok iyi müttefikimiz, Erdoğan mükemmel bir lider
Donald Trump: Türkiye çok iyi müttefikimiz, Erdoğan mükemmel bir lider
Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Rusya: Ukrayna, Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna, Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulundu
Erden Timur hakkında tutuklama kararı verildi
Erden Timur hakkında tutuklama kararı verildi
RTÜK'ten, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama
RTÜK'ten, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama
Yoğun kar nedeniyle D-100 Gerede–Karabük arası trafiğe kapatıldı
Yoğun kar nedeniyle D-100 Gerede–Karabük arası trafiğe kapatıldı
Hamas resmi olarak açıkladı: Ebu Ubeyde şehit düştü
Hamas resmi olarak açıkladı: Ebu Ubeyde şehit düştü
Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı alındı
Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı alındı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
UND'nin kadın tır sürücü adayları mezun oldu
UND'nin kadın tır sürücü adayları mezun oldu
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşinden yürek burkan paylaşım
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşinden yürek burkan paylaşım