Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına Erden Timur'un da içinde bulunduğu 22 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken Timur'un dosyası ayrılarak terörün finansmanı bürosuna gönderildi. Erden Timur hakkında tutuklama kararı verildi.

Futbolda bahis soruşturması. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturması kapsamında, yeni bir son dakika daha geldi. Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un gözaltına alınmasıyla başlayan yeni dalga sonrası, adliye sevkleri başladı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SONA ERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aralarında Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Timur'un adliyedeki ifadesinin ise geçtiğimiz dakikalarda tamamlandığı öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında 22 kişiye tutuklama, 3 kişiye adli kontrol talep edildi. Tutuklama talep edilen isimler arasında Eski Galatasaray Yöneticisi Erden Timur da yer alırken Timur'un dosyası terörün finansmanı bürosuna gönderildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken Emniyet Müdürlüğü'nden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımız'da alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır. Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.

ERDEN TİMUR TUTUKLANDI

Futbol dünyasında 'bahis oynama' ve 'şike' iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından dosyası ayrılan eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.