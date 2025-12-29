Donald Trump: Türkiye çok iyi müttefikimiz, Erdoğan mükemmel bir lider

İsrail Başbakanı Netanyahu ile yapacağı görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir ilişkilerinin olduğunu söyleyerek Türkiye'nin Gazze konusunda iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Beyaz Saray'da kritik görüşme. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir araya geldi.

Başkan Trump, ikili görüşmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazze'deki ateşkes süreci hakkında konuşan ikinci aşamaya hızlı bir şekilde geçmeyi umduklarını ama bunun için önce Hamas'ın tamamen silahsızlandırılması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN GAZZE GÖREV GÜCÜNDE OLUP OLMAYACAĞI SORULDU

Trump'a burada "Gazze'de Türk askerlerinin bulunması ihtimali" soruldu.

Trump, "Türkiye Gazze'de harika bir iş çıkardı, Cumhurbaşkanı Erdoğan sürece büyük bir katkı gösterdi." dedi.

"ERDOĞAN İLE HARİKA BİR İLİŞKİM VAR"

Türk askerinin Gazze'de olması için Netanyahu ile konuşacağını söyleyen Trump, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harika bir ilişkim var.

Bu konuyu Netanyahu görüşeceğiz. Eğer olumlu bir gelişme olursa, bence bu iyi olur.

"O MÜKEMMEL BİR LİDER"

Türkiye'nin barış sürecinde aldığı rolü öven Trump, "Türkiye harika bir performans sergiledi.

Ve o da, biliyorsunuz, Erdoğan mükemmel bir lider. Bana kalırsa, çok iyiydi." ifadelerini kullandı.