BIST 11.151
DOLAR 42,93
EURO 50,55
ALTIN 5.981,47
HABER /  DÜNYA

İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu'nun affının yakın olduğu iddiasını yalanladı

İsrail Cumhurbaşkanı, Netanyahu'nun affının yakın olduğu iddiasını yalanladı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail yargısındaki yolsuzluk davalarından af talebinden sonra kendisiyle görüştüğü ve 'Netanyahu'nun affının yakın olduğu iddiasına yalanlama geldi.

Abone ol

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davalarındaki af talebinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme gerçekleşmediği belirtildi.

Herzog'un birkaç hafta önce Trump'ın temsilcisiyle görüşerek Trump'ın Netanyahu'nun affı için Herzog'a yazdığı mektubu değerlendirdikleri aktarıldı.

Görüşmede talebin şu anda hangi aşamada olduğu, prosedürlere uygun olarak kararın verileceği konusunda İsrail kamuoyuna yapılan açıklamanın aynısının Trump'ın temsilcisine iletildiği kaydedildi.

NETANYAHU'NIN AFFI İÇİN MEKTUP GÖNDERMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD'nin Florida eyaletindeki görüşmesi öncesinde basına yaptığı açıklamada Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından affına ilişkin destek veren açıklamalar yapmış, "İsrail Cumhurbaşkanı ile konuştum. (Netanyahu'nun affı) Bu yakın" demişti.

Trump, Kasım 2025'te yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Futbolda bahis soruşturması: 18 şüpheli tutuklandı
Futbolda bahis soruşturması: 18 şüpheli tutuklandı
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda
AFAD'dan kar yağışı sebebiyle yapılan çalışmalara dair açıklama
AFAD'dan kar yağışı sebebiyle yapılan çalışmalara dair açıklama
Türkiye'den tarihi dev satış! 2.6 milyar avroluk sözleşme imzalandı...
Türkiye'den tarihi dev satış! 2.6 milyar avroluk sözleşme imzalandı...
Donald Trump: Türkiye çok iyi müttefikimiz, Erdoğan mükemmel bir lider
Donald Trump: Türkiye çok iyi müttefikimiz, Erdoğan mükemmel bir lider
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Rapçi Ege Karataşlı tutuklandı
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Rapçi Ege Karataşlı tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
Rusya: Ukrayna, Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna, Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulundu
Erden Timur hakkında tutuklama kararı verildi
Erden Timur hakkında tutuklama kararı verildi
RTÜK'ten, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama
RTÜK'ten, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama
Yoğun kar nedeniyle D-100 Gerede–Karabük arası trafiğe kapatıldı
Yoğun kar nedeniyle D-100 Gerede–Karabük arası trafiğe kapatıldı
Hamas resmi olarak açıkladı: Ebu Ubeyde şehit düştü
Hamas resmi olarak açıkladı: Ebu Ubeyde şehit düştü