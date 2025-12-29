Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklanırken Mustafa Karataş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti.

İKİ YENİ GÖZALTI DAHA

Operasyon kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, yakalanarak gözaltına alınmıştı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle, aynı soruşturmada gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

VEYİS ATEŞ VE TANER ÇAĞLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklanırken Mustafa Karataş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.