BIST 11.151
DOLAR 42,93
EURO 50,51
ALTIN 5.976,96
HABER /  GÜNCEL

Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Habertürk eski yöneticisi Veyis Ateş ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı tutuklanırken Mustafa Karataş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Abone ol

Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu operasyonları devam ediyor. 

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve çok sayıda tanınmış ismin gözaltına alındığı operasyonlara bir yenisi daha eklenmişti. 

İKİ YENİ GÖZALTI DAHA

Operasyon kapsamında Habertürk eski yöneticisi ve sunucu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı, yakalanarak gözaltına alınmıştı. 

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklama talebiyle, aynı soruşturmada gözaltına alınan Mustafa Karataş ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

VEYİS ATEŞ VE TANER ÇAĞLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklanırken Mustafa Karataş ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya: Ukrayna, Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulundu
Rusya: Ukrayna, Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulundu
Erden Timur tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Erden Timur tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
RTÜK'ten, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama
RTÜK'ten, Yalova'daki DEAŞ operasyonuna ilişkin açıklama
Yoğun kar nedeniyle D-100 Gerede–Karabük arası trafiğe kapatıldı
Yoğun kar nedeniyle D-100 Gerede–Karabük arası trafiğe kapatıldı
Hamas resmi olarak açıkladı: Ebu Ubeyde şehit düştü
Hamas resmi olarak açıkladı: Ebu Ubeyde şehit düştü
Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı alındı
Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı alındı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü
UND'nin kadın tır sürücü adayları mezun oldu
UND'nin kadın tır sürücü adayları mezun oldu
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşinden yürek burkan paylaşım
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşinden yürek burkan paylaşım
Kayseri'de işçi servisi tır ile çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Kayseri'de işçi servisi tır ile çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Yılmaz Büyükerşen aktif siyaseti bıraktığını duyurdu!
Yılmaz Büyükerşen aktif siyaseti bıraktığını duyurdu!