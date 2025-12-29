En çok eti onlar tüketiyor! Birinciyi bilmek çok zor

UZMANLARDAN ÇEVRESEL VE EKONOMİK UYARILAR

Artan talep, yalnızca beslenme alışkanlıklarını değil, çevresel ve ekonomik dengeleri de etkiliyor. Özellikle su kaynaklarının kullanımı, yem ihtiyacı ve karbon salımı gibi konular, yüksek tüketim oranlarıyla birlikte daha fazla tartışılmaya başlanıyor.