Kayseri'de işçi servisi tır ile çarpıştı: 11 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Orhan Ö. idaresindeki 38 P 0097 plakalı işçileri taşıyan minibüs, Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8’inci Cadde'de Doğan Ö.'nün kullandığı 23 HU 061 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, minibüs sürücüsüyle minibüste bulunan 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.