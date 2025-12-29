BIST 11.163
DOLAR 42,93
EURO 50,64
ALTIN 6.042,05
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Boşanma aşamasındaki eşi tarafından tüfekle vurulan kadın öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eşi tarafından tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Sakarya Mahallesi Şehit Nuri Caddesi'nde S.K, (42) karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Kadriye K'ye (40) tüfekle ateş açtı. Kadın ağır yaralanırken şüpheli bölgeden kaçtı.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kadriye K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Zanlı S.K. polis ekiplerince yakalandı.

Çiftin 3 çocuk sahibi olduğu, Kadriye K'nin bir pastanede çalıştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
UND'nin kadın tır sürücü adayları mezun oldu
UND'nin kadın tır sürücü adayları mezun oldu
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşinden yürek burkan paylaşım
Hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşinden yürek burkan paylaşım
Kayseri'de işçi servisi tır ile çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Kayseri'de işçi servisi tır ile çarpıştı: 11 kişi yaralandı
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
Yılmaz Büyükerşen aktif siyaseti bıraktığını duyurdu!
Yılmaz Büyükerşen aktif siyaseti bıraktığını duyurdu!
Sinop'ta hava koşulları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Sinop'ta hava koşulları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
Uraloğlu canlı yayında duyurdu! 1 Ocak'ta hepsi ücretsiz!
Uraloğlu canlı yayında duyurdu! 1 Ocak'ta hepsi ücretsiz!
Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Saben Lee'yi kadrosuna kattı
Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Saben Lee'yi kadrosuna kattı
STK'lerden 1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı
STK'lerden 1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı
Düzce'de kuvvetli rüzgar! Dalga boyu yükseldii...
Düzce'de kuvvetli rüzgar! Dalga boyu yükseldii...
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: "Yarın öğle saatlerinden itibaren...''
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: "Yarın öğle saatlerinden itibaren...''
Suriye'nin kuzeyinde uzun yıllar sonra kar yağdı
Suriye'nin kuzeyinde uzun yıllar sonra kar yağdı