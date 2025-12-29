Hayatını kaybeden Tanyeli'nin eşinden yürek burkan paylaşım

Pankreas kanseriyle verdiği uzun mücadeleyi 17 Mart 2025’te kaybeden ünlü oryantal Tanyeli’nin vefatı, ailesi ve sevenlerini derin bir yasa boğmuştu. Aradan aylar geçmesine rağmen acısı dinmeyen eşi İlker Sünnili, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla takipçilerini bir kez daha hüzünlendirdi.

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, yaklaşık 2,5 yıl boyunca pankreas kanseriyle mücadele etmiş, entübe edildikten sonra tedavi gördüğü hastanede hayata veda etmişti. Sanat dünyasında ve sevenlerinin kalbinde derin izler bırakan Tanyeli, 18 Mart’ta Zincirlikuyu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, ailesi ayakta durmakta güçlük çekmişti.

Vefatından kısa süre önce sosyal medya üzerinden sevenlerine seslenen Tanyeli, hastanede olduğunu ve ağrıları nedeniyle mesajlara cevap veremediğini belirtmiş, en büyük hediyenin dualar olduğunu ifade etmişti. Bu mesaj, sanatçının hayranları için adeta bir veda niteliği taşımıştı.

Cenazede konuşmakta zorlanan eşi İlker Sünnili, Tanyeli için “Çok iyi bir insandı, çok iyi bir anne ve eşti” sözleriyle duygularını dile getirmişti. Yaşadığı büyük kaybın ardından zor günler geçiren Sünnili, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak özlemini şu sözlerle ifade etti:“Özlemek… Sesini duyunca bile nefesinin kesilmesi gibi.”

Bu kısa ama derin anlam taşıyan mesaj, takipçilerinden binlerce taziye ve destek yorumu alırken, Tanyeli’nin ardından duyulan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.