Hamas resmi olarak açıkladı: Ebu Ubeyde şehit düştü

Hamas, resmi olarak Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin şehit düştüğünü açıkladı.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı açıklamada örgüt bünyesinde görev yapan bazı üst düzey isimlerin şehit olduğunu duyurdu.
Açıklamada, el-Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed Sinvar, Refah Tugayı Komutanı Muhammed Şabane, tugay komutanlarından Hikmet el-İssa ile üretim ve silahlanmadan sorumlu birimlerin başında yer alan Şeyh Raid Saad'ın şehit düştüğü belirtildi.
YÜZÜ VE İSMİ İLK KEZ PAYLAŞILDI
Kassam Tugayları şehit edilen Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin yüzünü ilk kez paylaştı. Adının Huzeyfe Kahlut olduğunu duyurdu.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, yayımladığı açıklamada Gazze halkına hitap etti. Açıklamada, Gazze'de yaşanan yıkım, zorunlu göç, soğuk hava koşulları ve insani sıkıntılara dikkat çekilirken, bölge halkına övgü dolu ifadeler kullanıldı.