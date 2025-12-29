BIST 11.163
Türkiye ile Ermenistan arasında vize kolaylığı kararı alındı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldığını bildirdi. Bakanlık iki ülke arasında vize sürecinin kolaylaştırılması kararı alındığını ve ücretsiz e-vize uygulamasına geçildiğini duyurdu.

Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında mutabakata varıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile normalleşme kararı alındığını duyurdu.

İKİ ÜLKE ARASINDA VİZE KOLAYLIĞI KARARI ALINDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mutabakat çerçevesinde yeni bir adım atıldığı belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecinin kolaylaştırılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık duyurusunda ayrıca şu ifadelere yer verdi:

Türkiye ile Ermenistan Arasında İki Ülkenin Resmi Pasaport Hamilleri için Vize Kolaylaştırma Kararı Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır.

"2026 İTİBARIYLA ÜCRETSİZ OLARAK E-VİZE ALINABİLECEK"

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir.

Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir.

