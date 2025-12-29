BIST 11.294
Eskişehir'de hastane otoparkında yangın paniği 2 otomobil alev alev aldı

Eskişehir Şehir Hastanesi otoparkındaki bir otomobilde başlayıp başka bir otomobile sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastanenin D bloğu otoparkında park halindeki otomobillerden birinde çıkan yangın, daha sonra başka bir otomobile sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda söndürülen yangında, 34 DB 310 plakalı cip ile 26 AJY 261 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Ekipler tarafından yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

