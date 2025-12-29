BIST 11.199
Yılmaz Büyükerşen aktif siyaseti bıraktığını duyurdu!

Önceki dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "Şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum" sözleriyle aktif siyaseti bıraktığını duyurdu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Yılmaz Büyükerşen, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Mihalıççık Belediyesi'nce düzenlenen 4. Yunus Emre Onur Ödülleri programında konuşan Büyükerşen, "Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum. Bu anlamlı ödülü bana layık gören değerli Mihalıççık Belediye Başkanımız Haydar Çorum'a, organizasyonda emeği geçen herkese ve burada benimle bu anı paylaşan siz kıymetli dostlara içtenlikle teşekkürlerimi sunuyorum. Ne mutlu ve bu güzel anda size sevgili hemşehrilerime bugüne kadar sizlere bir akademisyen ve bir yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyor; Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Eskişehir'de 25 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yapan ve 6'ıncı dönem için CHP'den adaylık başvurusunda bulunan Yılmaz Büyükerşen 2024 seçimlerinde aday gösterilmedi. Büyükerşen yerine Ayşe Ünlüce aday gösterildi.

