Suriye'de yeni para dönemi başlıyor! Esad'ın paraları tedavülden kalkıyor

Suriye, devrik lider Beşar Esad'dan kalanları ortadan kaldırıyor. Suriye yeni para birimine geçiyor. 1 Ocak'tan itibaren Esad döneminden kalan banknotlar yenileriyle değişecek. Ayrıca yeni parada iki sıfır kaldırılarak 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek.

Suriye Merkez Bankası, yeni para birimine geçiş sürecini başlattı. Değişiklik kapsamında iki sıfır kaldırılarak 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek.

1 Ocak'tan itibaren devrik Esed rejimin döneminden kalan banknotları yenileriyle değiştirilecek. Başkent Şam'daki vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını eski para birimi ile yapıyor.

SURİYE PARASINDAN 2 SIFIR ATILDI

Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdulkadir Husri de iki sıfır atılarak basılan yeni banknotların tedavüle girdiğini duyurdu.

Yeni banknotların tedavüle girmesinin salt şekli bir adım olmadığını söyleyen Husri, bunun, ulusal kurumlara güveni pekiştirmeyi ve sürdürülebilir ekonomik istikrarı hedefleyen kapsamlı bir stratejinin temel aşaması olduğunu ifade etti.

Husri, "Değişiklik kapsamında iki sıfır kaldırılarak 100 Suriye lirası, 1 yeni Suriye lirası olarak kabul edilecek.'' dedi.

ESKİ PARALAR 90 GÜN TEDAVÜLDE

Eski ve yeni banknotlar 90 gün boyunca birlikte tedavülde olacağını söyleyen Husri, ''Gerek görülmesi halinde süre uzatılabilecek. Değişim işlemleri ücretsiz gerçekleştirilecek; komisyon, ücret veya vergi alınmayacak." ifadelerini kullandı.

Gelecek yıldan itibaren tüm banka hesaplarının yeni Suriye lirası üzerinden tutulacağını kaydeden Husri, kamu ve özel sektörün bu dönüşüme uyma zorunluluğu bulunduğunu, döviz kurları için resmi bültenlerin ise her iki para ile de yayımlanacağını belirtti.

BEŞAR ESAD VE AİLESİ NASIL BİR HAYAT YAŞIYOR?

Öte yandan Esad ve ailesinin Moskova'daki yaşamlarına dair detayları da The New York Times paylaştı. Esad'ı, Moskova'da bulunan yüksek gökdelenlerden birindeki lüks 'Sixty' restoranında yemek yerken gördüğünü söyleyen kişi, bu mekanın Rus siyasi elitinin ve yabancı ünlülerin sıkça tercih ettiği bir yer olduğunu anlattı.

ELİTLERİN YAŞADIĞI BÖLGEDE VİLLAYA TAŞINDILAR

Habere göre, Esad ve ailesinin lüks hayatı, Suriye'yi terk etmesiyle başladı. Aile, özel jetler ve araç konvoylarıyla Rusya'ya ulaştı. İlk birkaç hafta 13 bin dolara kadar çıkan Four Seasons'a ait lüks dairelerde kaldı. Ardından Moskova’daki Federation Tower’da iki katlı bir penthouse’a taşındılar. Son olarak ise Rus elitlerinin yaşadığı Rublyovka banliyösünde bir villaya yerleştirildiği bildirildi.

Esad ailesinin bu süreçte de hep Rus güvenlik servisleri tarafından korunduğu belirtildi. Ayrıca herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklama yapmaları da yasak.