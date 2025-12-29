BIST 11.151
Rusya: Ukrayna, Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulundu

Ukrayna'nın, Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulunduğu öne sürüldü. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky yaptığı açıklamada iddiaları yalanlarken olayın hemen ardından ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü.

Ukrayna'nın, Novgorod'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulunduğu açıklandı. 

Söz konusu açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, tarafından yapıldı. 

"91 İHA'NIN TAMAMI İMHA EDİLDİ"

Lavrov, "Ukrayna sabaha karşı Novgorod Bölgesi’nde Putin’e ait devlet konutuna saldırı girişiminde bulundu.

Saldırıda kullanılan 91 insansız hava aracının tamamı imha edildi." ifadelerini kullandı. 

"MİSİLLEME İLE YANIT VERECEĞİZ"

Lavrov, bu durumdan ötürü müzakere pozisyonlarının değişeceğini dile getirdi. Saldırıya karşılık vereceklerini vurgulayan Lavrov, "Bu terörizme misillemeyle yanıt vereceğiz" dedi. 

UKRAYNA'DAN YALANLAMA GELDİ

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'den iddialara jet hızında yanıt geldi. 

Zelensky, "Saldırı iddiaları yalan, Rusya Ukrayna-ABD arasındaki görüşmelerdeki ilerlemeyi engellemek istiyor." dedi. 

TRUMP İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gelişmeler dikkatle takip edilirken önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştüğü duyuruldu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada Ukrayna konusunda konuşulduğu belirtilirken iki lider arasındaki görüşmenin olumlu geçtiği bildirildi. 

