Yoğun kar nedeniyle D-100 Gerede–Karabük arası trafiğe kapatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 Devlet Yolu’nun Gerede–Karabük il sınırı arasındaki kesimin geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu güzergahta bölünmüş yolun her iki yönünün de yoğun kar yağışı ve kış şartlarına uygun donanıma sahip olmayan ağır taşıtların makaslaması nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

Bu nedenle Anadolu Otoyolu’nun Gerede çıkışından D-100 Devlet Yolu’na katılım sağlanamadığı kaydedildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

Alternatif güzergahlara ilişkin bilgilere de yer verilen açıklamada, Anadolu Otoyolu üzerinden gelip Kastamonu ve Sinop yönüne devam edecek sürücülerin Ankara–Çankırı güzergahını, Samsun yönüne gidecek sürücülerin ise Ankara–Kırıkkale güzergahını kullanabileceği ifade edildi.

Yetkililer, sürücülerden dikkatli olmalarını, kış lastiği ve zincir gibi ekipmanlar olmadan yola çıkmamalarını ve yol durumu hakkında yapılan resmi uyarıları yakından takip etmelerini istedi.

