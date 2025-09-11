BIST 10.383
Netanyahu’dan Hamas liderlerine yeni tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Eylül’de Katar’daki Hamas hedeflerine düzenlenen hava saldırısının ardından, Hamas liderlerini yeniden hedef alacaklarını açıkladı ve “Sığınacak yeriniz yok” diyerek tehdidini yineledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'a 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısının ardından bir kez daha Hamas liderlerini hedef alacakları tehdidinde bulundu.

Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıldönümü etkinliğinde konuşan Netanyahu, Hamas liderliğini hedef alacaklarını söyledi.

Netanyahu, 7 Ekim saldırısını gerçekleştirenler için "güvenli liman yok" diyen Netanyahu, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok.” ifadeleriyle Hamas liderlerine saldırı düzenleyecekleri tehdidini yineledi.

Başbakan Netanyahu, dün Katar'ın Hamas yetkililerini sınır dışı etmemesi halinde ülkeye tekrar hedef alacaklarını söylemişti.

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 Hamas üyesinin yaşamını yitirdiğini duyurmuş, Katar da bir polis memurunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

