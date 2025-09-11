BIST 10.383
DOLAR 41,29
EURO 48,58
ALTIN 4.821,11
HABER /  GÜNCEL

Rize'de yağışlar dere yataklarında su yükselmesine yol açabilir

Rize'de yağışlar dere yataklarında su yükselmesine yol açabilir

Rize Valiliği, yağışlar dolayısıyla dere yataklarında anlık su yükselmelerine karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşlerinden (DSİ) alınan son bilgilere göre şehrin üst kotlarında yağışların etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yağışların dere yataklarında anlık su yükselmelerine neden olabildiğine işaret edilerek, "Dere yatakları içerisinde ve kenar yerleşim yerlerinde yaşayan veya çalışan tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından tedbirli ve dikkatli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Dev maç öncesi 12 Dev Adam'a büyük şok!
Dev maç öncesi 12 Dev Adam'a büyük şok!
Netanyahu’dan Hamas liderlerine yeni tehdit
Netanyahu’dan Hamas liderlerine yeni tehdit
Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi
Grok'un X hesabına erişim engeli getirildi
Bahar Aksu davasında karar! 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Bahar Aksu davasında karar! 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
O sektör yatırımcılarını üzdü! Borsa İstanbul’da günün en çok kaybettireni...
O sektör yatırımcılarını üzdü! Borsa İstanbul’da günün en çok kaybettireni...
Hamas'tan İsrail açıklaması: Katar ve Mısır mesajı!
Hamas'tan İsrail açıklaması: Katar ve Mısır mesajı!
Sinan Burhan: Gürsel Tekin’e yeni yetmenin kullandığı ifadeye bak
Sinan Burhan: Gürsel Tekin’e yeni yetmenin kullandığı ifadeye bak
Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşa faizsiz ev, iş yeri ve araç sahibi olma imkanı
Bakan Kurum duyurdu: Vatandaşa faizsiz ev, iş yeri ve araç sahibi olma imkanı
Trump, ABD'ye saldırmayı düşünen ülkeleri açık açık tehdit etti
Trump, ABD'ye saldırmayı düşünen ülkeleri açık açık tehdit etti
Ordu’da tarım aracı dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Ordu’da tarım aracı dehşeti: 1 ölü 1 yaralı
Trabzon'un Onana'sı geldi: Fenerbahçe maçına hazırım
Trabzon'un Onana'sı geldi: Fenerbahçe maçına hazırım
Endonezya’da sel ve heyelan felaketi: 20 ölü, 6 kayıp
Endonezya’da sel ve heyelan felaketi: 20 ölü, 6 kayıp