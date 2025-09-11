Dev maç öncesi 12 Dev Adam'a büyük şok!

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşılaşacak; takım kaptanı Cedi Osman ise Polonya maçında yaşadığı bacak ödemi nedeniyle henüz takımla antrenman yapamadı. Osman’ın yarı finalde oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak.

AMilli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek

A Milli Takım'da kaptan Cedi Osman'ın Yunanistan maçı öncesinde sakatlığı bulunuyor.

Polonya ile oynanan çeyrek final müsabakasında sakatlanan Cedi, ilk antrenmanda yer almadı.

Bacağında kemik ödemi tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcuya, yarı final müsabakasına yetiştirilmesi için sağlık ekibi tarafından yoğun bir tedavi uygulandığı öğrenildi.

Cedi Osman'ın Yunanistan karşısında oynayıp oynamayacağı yarın netlik kazanacak.

TAKIMLA ANTRENMAN YAPAMADI

Cedi Osman'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü Ergin Ataman, "Cedi'nin tedavisi devam ediyor. Takımla bugün de antrenman yapamadı. Durumu net olarak maç saatinde belli olacak." ifadelerini kullandı.