Ankara'da bir deprem daha

Ankara'da bir deprem daha

Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 20:28 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de aynı bölgede 4.1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kalecik ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 8.63 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KALECİK SABAH SAATLERİNDE DE SALLANMIŞTI

Sabah saat 08.24'te Kalecik merkezli 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Söz konusu sarsıntı yerin 11,8 kilometre derinliğinde vuku bulmuştu.

